Rom-E, a Villa Borghese le auto che aiutano la transizione. Il 3-4 ottobre in prova 500 Hybrid,Topolino, B03X e Compass 4XE

A Rom-E la transizione della mobilità è anche concreta e consente ad appassionati e curiosi di provare a guidare alcune delle novità più importanti del mercato a zero emissioni o comunque a basso impatto ambientale. A Villa Borghes, sarà infatti possibile informarsi e guidare la Fiat Topolino MY26 SPORT, la nuova Fiat 500 Hybrid, la Leapmotor B03X e la Jeep Compass 4XE Overland BEV. Quattro vetture decisamente interessanti nel palcoscenico di un mercato che, anche se a rilento, sta virando verso vetture ibride o elettriche. La Fiat Topolino è un quadriciclo che si può guidare a 14 anni e ha conquistato le città italiane per funzionalità ed efficienza. La nuova versione Sport da alla vettura nella personalizzazione una maggiore grinta che piace molto alla Gen Z.

Restando in casa Fiat, la nuova 500 Hybrid si conferma un'auto versatile e al contempo chic soprattutto nell'allestimento Dolcevita che è disponibile anche cabrio e 3+1. la 500 resta un must per tutti gli italiani e la nuova con motore ibrido, prodotta tra l'altro a Mirafiori, rappresenta l'essenza del nostro Made in Italy. Il brand Jeep è invece presente con la nuova Compass 4xe nell'allestimento Overland, ovvero quello più votato all'avventura e con una motorizzazione integrale full electric. La vettura ha 375 cavalli e un'autonomia di 670 chilometri che gli permette di vivere appieno il mondo del fuoristrada. Arriva invece dalla Cina la Leapmotor B03X, il nuovo Suv elettrico, che è comunque rappresentato in Italia da Stellantis. I brand cinesi sono oramai una realtà nel mercato Italiano ed Europeo con una penetrazione superiore al 10% e i prodotti sono di livello elevato.

La B03X è lunga 4,27 metri e ha un motori che erogano una potenza di 176 cavalli con batteria da 40 kWh e autonomia di 292 km o da 197 cv con batteria da 53 kWh e autonomia di 382 km. Le vetture sono in prova dalle ore 10 alle ore 19 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre. Per guidarle basta presentarsi al desk in Piazza Bucarest negli orari dei test drive e registrarsi con il supporto delle hostess e attendere che la vettura prescelta sia disponibile. Se si vuole essere sicuri dell'orario in cui si vuole effettuare il test drive conviene preregistrarsi sul sito www.auto.it e selezionare vettura, giorno di guida e orario.