Rom-E, torna ad ottobre l'evento capitolino sulla sostenibilità. La tre giorni dal 10 al 12/10 nel cuore della Città Eterna

È partito il conto alla rovescia per la quinta edizione di Rom-E, l'evento dedicato alla sostenibilità e al futuro della transizione energetica che si tiene da cinque anni nella città eterna. Anche quest'anno, dal 10 al 12 ottobre, Roma porta l'attenzione sul tema dell'ambiente e dell'ecosostenibilità. Rom-E ha trasformerà la Capitale, con la sua bellezza e storicità, nel palcoscenico ideale per esplorare e raccontare un futuro più green e sostenibile. L'evento la scorsa edizione ha registrato la presenza di oltre 300.000 visitatori e realizzato oltre 150 test drive nel centro di Roma dove le numerose aziende espositrici hanno animato il festival con contenuti, prodotti, iniziative, musica e giochi.

L'evento si articola su tre giornate con quella di venerdì 10 ottobre dedicata ai convegni, che quest'anno si terranno alla Casina Valadier, all'interno del parco di Villa Borghese. Mentre le esposizioni, aperte al pubblico, visitabili da sabato 11 a domenica 12 ottobre, e si svilupperanno in diverse location. A Villa Borghese e piazza Mignanelli ci saranno le famose strutture specchiate a forma di casetta che ospiteranno le aziende che con i loro contenuti voglio raccontare ai visitatori il loro impegno verso una maggiore sostenibilità. Mentre a piazza Bucarest ci sarà l'area di partenza dei test drive delle vetture green. Ma Rom-E avrà installazioni anche in altre zone della Capitale, con l'obiettivo di creare un incontro tra le aziende e le persone sul tema della sostenibilità e farlo in modo semplice e diretto.

Quest'anno l'evento si amplierà verso le tematiche del mondo del food, al centro della cultura e dell'identità di un popolo, che si è adattata ai tempi moderni, abbracciando i trend presenti nei linguaggi di comunicazione. «I numeri parlano chiaro: ogni anno sempre più clienti scelgono di salire a bordo di Rom-E e il fatturato continua a crescere, segno tangibile della fiducia che l'iniziativa riesce a generare. È un risultato che premia la qualità del progetto e il lavoro di promozione e valorizzazione che, come Sport Network — prima concessionaria green in Italia e official advisor dell'evento — portiamo avanti con grande impegno» dichiara Ferruccio Belloni, direttore commerciale della Sport Network.