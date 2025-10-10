Rom-E, torna nel weekend l'evento capitolino sulla sostenibilità. Vetture green esposte e da provare in diverse location cittadine

La mobilità come sta cambiando ed evolvendo sarà una dei temi più importanti che verrà affrontato da Rom-E giunta alla quinta edizione. L'evento si articola su tre giornate con quella di venerdì 10 ottobre dedicata ai convegni, che quest'anno si terranno alla Casina Valadier, all'interno del parco di Villa Borghese. Mentre le esposizioni, aperte al pubblico, visitabili da sabato 11 a domenica 12 ottobre, si svilupperanno in diverse location. Gli appassionati e i curiosi avranno anche la possibilità di provare vetture di nuova generazione ed elettriche. Le vetture che si potranno testare sono la nuovissima DS N°4, una hatchback di 4,40 metri dalle linee sportive che monta un propulsore a benzina da 1,5 litri elettrificato nelle versione mild hybrid o plug-in hybrid con potenze che vano dai 145 ai 225 cv. Esposta invece allo stand DS si potrà ammirare la nuova ammiraglia del brand la berlina DS N°8, una full electric costruita in Italia nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Lunga 4,82 metri ha una batteria da 74 o 97 kWh con motori da 230, 245 e 350 cavalli con autonomie che vanno da 550 a 646 chilometri. Due le vetture di Fiat che saranno test drive a Rom-E, il quadriciclo elettrico Topolino che si può guidare a 14 anni con la patente A, e la Grande Panda Hybrid nell'allestimento La Prima.

La Grande Panda Hybrid ha un propulsore benzina 1,2 litri mild hybrid a 24 Volt da 110 cv che gli permette un'accelerazione 0/100 km/h in soli 10» e una velocità massima di 160 km/h, mentre verrà invece esposta la Grande Panda Elettrica. La Puma è una delle vetture di punta di Ford e a Rom-E sarà in test drive la nuova Puma Gen-E Electric nella vistosa colorazione Yellow. L'auto lunga 4,21 metri ha un motore da168 cv alimentato da una batteria di 54 kWh che gli assicura un'autonomia fino a 376 km. Ford esporrà a Rom-E invece il Suv Explorer di 4,47 metri dotato di motori da 170, 286 e 340 cavalli con trazione integrale. Cresce sempre di più nel mercato dell'auto europeo la presenza di costruttori cinesi e a Rom-E debutta il brand Leapmotor con la city car T03 che sarà esposta e in test drive. Una vettura compatta di soli 3,62 metri di lunghezza con un propulsore da 95 cavalli alimentato da una batteria da 37 kWh che garantisce un'autonomia di 265 chilometri e viene venduta ad un prezzo altamente competitivo e che beneficerà degli incentivi del Governo. Peugeot invece esporrà e si potrà guidare il suo Suv di punta a zero emissioni E-3008 GT con la motorizzazione da 213 cavalli.

La vettura, dal design molto accattivante, è lunga 4,54 metri e con la batteria da 82 kWh assicura un'autonomia di oltre 520 chilometri. Il Gruppo Renault sarà presente a Rom-E con il brand Mobilizer ed esporrà il nuovo quadriciclo Duo nello stand a Ponte Milvio, e la stessa vettura sarà in prova a Piazza Bucarest. Il Mobilizer Duo è una minicar elettrica di 2,43 metri che può ospitare due persone ed è disponibile con motore da 6 kW guidabile dai quattordicenni o da 12 kW per chi ha la patente B1. L'autonomia, grazie alla batteria da 10,3 kWh, è dichiarata in circa 150 chilometri.