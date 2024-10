Roma Eco Race 2024, la vittoria è andata a chi ha consumato meno. Ecco i dominatori classe per classe

Si è conclusa nella serata di sabato 12 ottobre a Fiuggi la 2° Roma Eco Race, la competizione di regolarità su strada dedicata alle vetture alimentate con propulsioni e carburanti alternativi. I veicoli in gara sono partiti il sabato mattina alle 9, a un minuto di distanza l’uno dall’altro, da Piazza Bocca della Verità. I concorrenti hanno attraversato Albano Laziale, Frascati, San Cesareo, Palestrina e Rocca di Cave per poi raggiungere Subiaco, dove alle 13.30 sono terminate le prove del 1° settore di gara. Nel pomeriggio le vetture hanno toccato Aniene e Guarcino. Il taglio del traguardo è avvenuto a Fiuggi (Fr) dalle 18.00. I mezzi, tutti di uso comune, a dimostrazione del fatto che è già possibile muoversi ogni giorno inquinando pochissimo, si sono cimentati in una prova di consumo e in sei prove a media, aggiungendo al rispetto del codice della strada e all’attenzione al percorso, affrontato a basso impatto ambientale grazie alle propulsioni alternative, uno stile di guida sostenibile, indispensabile per scalare la classifica. Una competizione più avvincente in cui efficienza, innovazione e strategia si sono incontrati.

I partecipanti si sono sfidati lungo un percorso di 210 chilometri, ma non è stata la velocità a determinare il vincitore, bensì il consumo. Ha vinto chi è riuscito a percorrere l'intero tragitto con il minor consumo possibile, dimostrando abilità nella guida, gestione delle risorse e conoscenza del proprio veicolo.

“Esprimiamo soddisfazione per il successo di questa manifestazione – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma, intervenuta all’evento – che ha registrato un numero crescente di partecipanti e ha richiamato l’attenzione di un folto pubblico di cittadini interessati all’evento sportivo, ma anche curiosi di conoscere sul campo le prestazioni di veicoli alimentati da energie alternative. Significativi sono i risultati delle prove di regolarità e di risparmio energetico, che dimostrano come una guida costante e attenta alla sostenibilità possa arrecare benefici importanti alla sicurezza e al rispetto dell’ecosistema. Questi risultati – conclude la dott.ssa Fusco – ci inducono a confidare nella positiva valutazione della FIA affinché il Roma Eco Race possa entrare nel campionato europeo nel prossimo anno e consolidarsi tra le più significative manifestazioni automobilistiche romane”.



Classifiche e riconoscimenti

La competizione, organizzata da Automobile Club Roma, che ne ha curato insieme con Pik Race gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, direttore di gara Stefano Torcellan, consente di ottenere punti validi per le competizioni motoristiche Trofeo Green Endurance e Green Challenge Cup, inserite nel Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA, la Federazione internazionale dell’Automobile. E’ candidata ufficialmente a diventare, a partire dall’anno prossimo, tappa del campionato europeo energie alternative, il FIA Eco Rally Cup 2025.



Per il 2° Roma Eco Race Green Challange Cup primi classificati Roberto Chiodi-Fabio Massimo Longo su Lancia Ypsilon GPL, secondi classificati Giovanni Mancini e Luigi Sodano, su Mazda 2 Hybrid, terzi Pier Franco Batzella e Stefano Caprini su Fiat 500E. Per il 2° Roma Eco Race Green Endurance primi Nicola Ventura e Monica Porta su Renault Clio Hybrid. Per il 2° Roma Eco Race Press - Memorial Fiammetta La Guidara, primi classificati Nicola Ventura e Monica Portasu Mazda 2 Hybrid.