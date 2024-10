Eco Race 2024, a Roma il 12 ottobre la 2° edizione. Gara di regolarità per veicoli green

Partirà nella giornata di sabato 12 ottobre la seconda edizione di Roma Eco Race, la competizione di regolarità su strade aperte al pubblico a cui partecipano veicoli alimentati con carburanti e propulsioni alternativi, che consente di ottenere punti validi per le competizioni motoristiche Trofeo Green Endurance e Green Challenge Cup, inserite nel Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport. Organizzata da Automobile Club Roma e Punto Gas, vedrà i partecipanti ritrovarsi presso l'Hotel Cristoforo Colombo all'EUR venerdì 11 ottobre per le verifiche tecniche e amministrative dalle 14.30 alle 16.30, mentre sabato 12 ottobre, in Piazza Bocca della Verità, alle 9.30 prenderà il via la prima vettura, con le altre che partiranno a distanza di un minuto l'una dall'altra.

Dopo aver percorso un tracciato di gara che si snoda tra Albano Laziale, Frascati, San Cesareo, Palestrina, Rocca di Cave, Subiaco, Aniene e Guarcino, le auto arriveranno a Fiuggi alle 18.00. Contemporaneamente, si svolgerà la 2° Roma Eco Race Press - Memorial Fiammetta La Guidara, con le stesse caratteristiche ma riservata ai giornalisti e ai media del settore automotive. «L'Automobile Club Roma - ha dichiarato il presidente Giuseppina Fusco - ha ritenuto di indire e partecipare alla organizzazione della seconda edizione del Roma Eco Race percependone la valenza in termini sportivi automobilistici, ma soprattutto ai fini della sensibilizzazione dei cittadini verso l'obiettivo della sostenibilità ambientale e della sicurezza della circolazione».