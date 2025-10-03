Roma Eco Race 2025: la gara green tra Roma e Fiuggi in programma il 18 ottobre

Organizzata da Automobile Club Roma e Pik Race per gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, la 3° Roma Eco Race è inserita nel calendario sportivo nazionale del Trofeo Green Challenge e della Green Endurance Cup e consente di ottenere punti validi per il Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport.

La manifestazione è in programma il 18 ottobre 2025 e si svolge in contemporanea con la 3° Roma Eco Race Press - Memorial Fiammetta La Guidara, con le stesse caratteristiche ma riservata ai giornalisti e ai media del settore automotive. Le vetture in gara si ritrovano alle 8 al club Solum in via Appia Antica 16 a Roma - polmone verde al confine con il Parco della Caffarella - e dopo le verifiche tecniche partono a un minuto l’una dall’altra per dirigersi verso Subiaco. Si prosegue poi per Fiuggi, dove al termine della giornata la competizione si chiude con le premiazioni.

I veicoli ecologici in gara si sfideranno lungo un percorso di circa 200 chilometri che avrà come protagonisti la città di Roma, l’area dei Castelli Romani e il territorio della Provincia di Frosinone, con taglio del traguardo a Fiuggi, cittadina termale tra le più importanti e antiche d’Europa.

La Roma Eco Race fa parte della categoria degli ecorally, disciplina nata nel 2006 tra Italia, San Marino e Città del Vaticano. La partecipazione è aperta a tutti - operatori del mondo automotive, tecnici e piloti, ma anche a chi ama semplicemente l’auto e l’ambiente - purchè a bordo di un mezzo omologato per la circolazione stradale nell’UE alimentato con carburanti e propulsioni alternativi.

I veicoli ammessi sono divisi in tre gruppi. Il Gruppo 1 comprende i mezzi elettrici, con le categorie BEV - Battery Electric Vehicles e FCEV - Fuel Cell Electric Vehicles. Il Gruppo 2 è quello degli ibridi elettrici ed è composto dalle categorie MHEV - Mild Hybrid Electric Vehicles, HEV - Full Hybrid Electric Vehicles, PHEV - Plug in Hybrid Electric Vehicles ed EREV - Extended Range Electric Vehicles. Il Gruppo 3 è dedicato alle categorie ICE GPL - Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel GPL/BioGPL, ICE CNG - Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel CNG/BioCNG, ICE HVO - Internal Combustion Engine Biodiesel HVO e ICE H2 - Internal Combustion Engine Hydrogen. La competizione è aperta anche ai prototipi, purché regolarmente targati e comunque omologati per la circolazione su strade aperte al pubblico. Non sono accettate targhe prova.

La manifestazione ha il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, di Sport e Salute, CONI, Regione Lazio, Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e del Comune di Fiuggi. In collaborazione con Parlamento europeo Ufficio di collegamento in Italia. Anche quest'anno si rinnova la partnership con Uiga, Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive e con Assogasliquidi – Federchimica, l’Associazione nazionale imprese gas liquefatti. Sara Assicurazioni e BRC Gas Equipment sono invece sponsor dell’evento. Charity partner: Peter Pan ODV. Novità 2025, la collaborazione con Coldiretti Lazio, per promuovere insieme guida sicura e sana alimentazione.