Roma Eco Race 2025, tra Roma e Fiuggi la sfida che premia chi consuma meno

Non vince chi corre più forte, ma chi consuma meno. È questa la filosofia della Roma Eco Race 2025, la competizione automobilistica che sabato 18 ottobre trasformerà le strade tra Roma e Fiuggi in un percorso di mobilità sostenibile. Un evento organizzato da Automobile Club Roma insieme a Pik Race e Punto Gas, valevole per il Trofeo Green Endurance e per la Green Challenge Cup del Campionato Italiano Energie Alternative di ACI Sport.

Circa duecento chilometri tra natura, borghi e panorami laziali: si parte alle 8 da via Appia Antica, nel cuore verde della Capitale, si attraversano i tornanti di Subiaco e si arriva a Fiuggi, dove si svolgeranno le premiazioni. Un percorso che unisce tradizione e futuro, sport e rispetto per l’ambiente.

La gara che misura l’efficienza. La Roma Eco Race non premia la velocità, ma l’efficienza. I concorrenti saranno impegnati in tre prove – Energy Performance Index, Economy Run e Green Special Stage – per dimostrare di saper dosare acceleratore e consumi, nel pieno rispetto del codice della strada. Una formula semplice e rivoluzionaria: chi guida meglio, consuma meno. Un modo concreto per dimostrare che la mobilità sostenibile non è solo una scelta tecnologica, ma anche culturale.

“Vogliamo diffondere una nuova consapevolezza alla guida – spiegano gli organizzatori –. La Roma Eco Race è una palestra di efficienza e di rispetto per l’ambiente, ma anche una sfida emozionante che unisce sport, innovazione e responsabilità.”

Un laboratorio green sulle strade del Lazio. La manifestazione si corre in contemporanea con la Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, riservata ai giornalisti del settore, per rafforzare il legame tra informazione e sostenibilità. Domenica 19 ottobre, nel centro di Fiuggi, il Villaggio Roma Eco Race ospiterà l’iniziativa “Consapevoli alla guida – Scoprire la mobilità… divertendosi”: attività e percorsi ludici per bambini dedicati all’educazione ambientale e alla sicurezza stradale.

Patrocinata da Sport e Salute, CONI, Regione Lazio, Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Comune di Fiuggi e Comune di Subiaco, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la gara conferma il ruolo del Lazio come territorio d’avanguardia nella transizione verso una mobilità più pulita.

Più che una corsa, la Roma Eco Race è un messaggio: correre sì, ma verso un futuro che consuma meno e rispetta di più.