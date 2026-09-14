ECO 2026, a Roma torno il Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti

Due giornate di incontri sui cambiamenti che stanno trasformando il modo di spostarsi e vivere le città: dalla mobilità elettrica alla sicurezza stradale, dall'economia circolare alla rigenerazione degli spazi urbani, fino alla lotta al cambiamento climatico. Torna a Roma, il 15 e il 16 settembre ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, nella Settimana Europea della Mobilità. Viene presentato in anteprima il rapporto Isfort-Audimob sulla mobilità degli italiani, con dati e tendenze sugli spostamenti nel Paese.

Al centro del confronto anche il ruolo del treno in una mobilità sostenibile e integrata, oltre che il Mobility-as-a-Service, un modello che riunisce diversi mezzi di trasporto in un'unica piattaforma. In programma anche approfondimenti su ricarica elettrica e sicurezza delle auto di ultima generazione, oltre al confronto tra i rappresentanti dei Comuni di Bologna, Firenze, Bergamo e Roma sul ruolo delle città nella definizione di strategie contro il cambiamento climatico.