Risorgimento tecnologico: a Roma, zona Magliana, il primo showroom di Geely. Un party dedicato a stile e innovazione

Luci accese sull’efficienza con fari puntati verso l’infinito e il cui percorso ha inizio da Roma, dove Geely è approdata in tutto il suo splendore affiancata da un distributore d’eccellenza come Jameel Motors, per l’apertura del nuovo showroom romano che arriva a pochi giorni dall’insegna che ha illuminato anche Milano. E in terra meneghina così come in quella capitolina, ha vinto la musica insieme all’alta cucina di Anna Zhang, vincitrice di MasterChef Italia 14 e nuova Geely EX5 Ambassador, che ha deliziato gli ospiti con il suo showcooking d’autore sulle note della dj Elly Nora.

Zhang, una creativa dei fornelli italiana ma di genitori cinesi, ha espresso sé stessa in una raffinata fusione di sapori italiani e orientali, con portate che mantengono un dialogo costante tra tradizione, innovazione e sostenibilità, valori che riflettono pienamente l’identità del marchio. E il colosso cinese delle quattroruote e dalla bandiera issata per il progresso tecnologico, ha fatto così ufficiale ingresso sul mercato automobilistico italiano: l’ultima apertura in via della Magliana 297, sottolinea la voglia di affermazione e identità sul panorama automobilistico tricolore.

L’esclusivo opening, accessibile solo su stretto invito, ha mostrato agli eletti lo showroom dove sono stati protagonisti i modelli Geely EX5 e Starray EM-i Super Hybrid.

Geely Italia e Jameel Motors — player di riferimento nelle soluzioni di mobilità e partner privilegiato di alcuni dei più importanti brand automobilistici - iniziano la loro avventura nella Città Eterna, con un primo punto vendita monomarca, destinato a diventare la vera “flagship” dell’intera rete commerciale in fase di sviluppo. A tagliare il nastro non sono mancati Marco Santucci managing director di Geely Italia e Fady Jameel vice chairman Jameel Motors, che hanno compiuto l’inaugurale gesto di rito con Jason Han, sales director di Geely Auto Europe e il brand director Max Zhang.

Oltre 2500 metri quadrati di cui 1500 al coperto, uno spazio che si fa hub per l’innovazione, con 900 metri quadrati riservati all’esposizione e alla vendita, mentre i restanti 600 sono stati realizzati per fornire ai clienti un servizio di assistenza ai massimi livelli. Tra gli invitati, anche l’ex rugbista nazionale e chef con la passione dei motori, Andrea Lo Cicero, l’autrice e giornalista Sebastiana Cutugno e la coppia Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti.