La capitale si prepara a riaccogliere un grande appuntamento fieristico internazionale dedicato alle quattro ruote. Dal 18 al 27 febbraio 2028, gli spazi della Fiera di Roma ospiteranno la prima edizione del Rome International Auto Expo, il nuovo salone annuale ideato da Andrea Levy con l'ambizione di riportare l'Europa al centro del calendario motoristico mondiale proprio all'inizio della stagione.

L'evento si svilupperà lungo dieci giorni (includendo due fine settimana) attraverso dieci padiglioni, puntando su un format espositivo sostenibile e accessibile pensato per coinvolgere tutti i costruttori e ogni tipo di alimentazione. Per garantire pari opportunità sia ai colossi dell'automotive sia ai nuovi marchi emergenti, gli stand avranno metrature modulabili comprese tra i 240 e gli 800 metri quadrati. Oltre alla parte espositiva, la rassegna fungerà da hub strategico per incontri commerciali, convegni e momenti di confronto tra case automobilistiche, filiera italiana della componentistica, operatori di settore, istituzioni e corpo diplomatico.

Il programma: anteprime, test drive e motorsport Il debutto di venerdì 18 febbraio sarà interamente riservato alla stampa e agli addetti ai lavori — che avranno a disposizione una sala stampa attrezzata da 5.000 metri quadrati — con la cerimonia inaugurale, le anteprime mondiali ed europee, gli incontri B2B, i test drive dedicati a flotte e concessionari e un forum internazionale sulla mobilità.

Dal 19 al 27 febbraio le porte si apriranno al grande pubblico, che potrà non solo ammirare le novità ma anche mettersi al volante: su circuiti esterni da tre e cinque chilometri, affiancati da tracciati off-road per 4x4, sarà possibile provare vetture elettriche, ibride, endotermiche di ultima generazione, a idrogeno e alimentate con biocarburanti o e-fuel. Non mancheranno poi le aree dedicate alle auto storiche, ai grandi carrozzieri e al design italiano.

Grande protagonista sarà anche il mondo delle competizioni. All'interno del polo fieristico verrà allestito uno Show Circuit di 700 metri omologato da ACI Sport, completo di paddock e cronometraggio, che animerà le giornate con gare di kart con ospiti internazionali ed esibizioni di drift. Un intero padiglione sarà inoltre dedicato al motorsport — dalle monoposto ai prototipi endurance, passando per rally, GT, turismo e serie elettriche — per raccontare il trasferimento tecnologico dalle piste alla produzione di serie.

Una strategia integrata e il sostegno delle istituzioni Il nuovo salone romano andrà a integrarsi con il Salone Auto Torino, creando una doppia polarità nel calendario italiano: un appuntamento internazionale al coperto a febbraio nella Capitale e la rassegna nazionale all'aperto a settembre nel capoluogo piemontese. Un progetto che capitalizza l'esperienza maturata da Andrea Levy e dal suo team con manifestazioni come Parco Valentino e MIMO (Milano Monza Motor Show).

L'iniziativa ha già incassato il plauso dei vertici del settore. «Un nuovo salone internazionale in Italia rappresenta una notizia positiva, soprattutto in una fase di profonda trasformazione dell'industria», ha commentato Roberto Pietrantonio, presidente di UNRAE. Sulla stessa linea Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia: «Roma è la sede naturale per mettere in relazione istituzioni, produttori e pubblico, affrontando temi cruciali come neutralità tecnologica, sicurezza, filiera italiana e design».

«Rome International Auto Expo nasce come progetto europeo», ha concluso l'ideatore Andrea Levy. «Abbiamo creato un motor show sostenibile: con investimenti contenuti offre ai marchi la massima efficacia e, proprio perché è sostenibile, può avere cadenza annuale».