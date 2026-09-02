Salone auto di Torino, verso la 3^ edizione dall'11 al 13 settembre: 47 case presenti (40% cinesi) e 30 anteprime

Trenta anteprime nazionali, 47 case automobilistiche presenti, il 40% delle quali cinesi, e un numero record di visitatori attesi, dopo i 500.000 dello scorso anno. Così il Salone Auto Torino si avvia a iniziare la sua terza edizione, dall'11 al 13 settembre, confermando il format open-air e trasformando il centro cittadino in un palcoscenico dedicato all'automobile e al dialogo tra industria, pubblico e territorio. Le case auto porteranno 100 modelli, di cui 30 in anteprima nazionale, innovazioni tecnologiche e di design. Il Salone "continua a crescere insieme al settore automotive e al territorio che lo ospita. L'edizione 2026 conferma la volontà di offrire un evento capace di parlare a pubblici diversi e alla città, attraverso iniziative che coinvolgono il tessuto economico, culturale e turistico", ha detto Andrea Levy, presidente del Salone, spiegando che "Torino è la città dell'automobile e Salone Auto Torino vuole contribuire a valorizzarne il ruolo, creando occasioni di incontro, dialogo e sviluppo per tutto il sistema automotive".

Tra i marchi presenti ci saranno Alfa Romeo, Automobili Lamborghini, Tesla, Byd, Fiat, Dongfeng, Leapmotor, Porsche, Renault e Pininfarina che, nella Corte d’Onore dei Musei Reali, allestirà un’esposizione dedicata ai 100 anni dalla nascita di Sergio Pininfarina. Il percorso espositivo si sviluppa tra Piazza Castello e Piazzetta Reale, Corte d'Onore e Giardini dei Musei Reali di Torino, dove saranno allestiti gli spazi dei brand automobilistici, e nei Giardini bassi della Città di Torino, con le aree dedicate ai test drive e le iniziative che accompagneranno i visitatori durante tutto il weekend.

I Giardini dei Musei Reali ospiteranno un percorso dedicato all’eccellenza automobilistica, tra supercar, auto di pregio e vetture firmate da grandi designer. Sono previsti tributi ai 120 anni di Lancia dalla Lancia Lambda alla Lancia Stratos. La Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica celebrerà il Tributo Lancia con alcune vetture caratterizzate dalle livree Martini che hanno reso celebre il marchio e ne hanno segnato la storia nel motorsport. Tra le vetture esposte ci saranno inoltre alcune Lancia Delta legate alla carriera di Alex Fiorio, tra cui la Delta Evoluzione del Team Astra e la Delta 8V Totip del Jolly Club. In calendario anche tributi alla leggenda del car design Marcello Gandini, a Ferrari con le vetture più significative e alla competizione London to Brighton Veteran Car Run, organizzato da Raci, Historic Club Schio e Club Saint Ambreus. Sabato 12 settembre tornerà il Supercar meeting Venaria Reale-Torino, l’appuntamento dedicato a supercar e auto sportive di ogni epoca provenienti da tutta Italia.

Salone Auto Torino conferma anche per l'edizione 2026 l'area Test Drive, che permetterà ai visitatori di provare gratuitamente su strada le vetture messe a disposizione dalle Case automobilistiche partecipanti. Nella cornice del Salone anche la seconda edizione il Torino Automotive Design Award (Tada), il premio internazionale dedicato all’eccellenza nel design automobilistico contemporaneo, con un focus specifico sui brand automobilistici cinesi e sui loro progetti più innovativi. "Torino è la città dell'automobile e Salone Auto Torino vuole contribuire a valorizzarne il ruolo, creando occasioni di incontro, dialogo e sviluppo per tutto il sistema automotive", ha detto Levy.