Salone Auto Torino 2025, dal 26 al 28 settembre con 50 brand sotto i riflettori. Levy: «Focus sulle nuove tecnologie»

Tornerà dal 26 al 28 settembre il Salone Auto Torino che nel 2024 ha accolto 500.000 visitatori provenienti da tutte le province italiane, arrivati a scoprire e provare le novità delle 43 case automobilistiche. Quest'anno sono attesi oltre 50 brand, ha già confermato ufficialmente la sua partecipazione il gruppo Stellantis. La presentazione si è svolta ai Musei Reali di Torino, alla presenza di importanti personalità del settore e delle istituzioni. In collegamento da Roma è intervenuto Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, che ha espresso il suo sostegno all'evento ideato e realizzato da Andrea Levy, presidente del Salone Auto Torino. Levy ha presentato la nuova edizione con l'assessore regionale Andrea Tronzano, l'assessore comunale Mimmo Carretta e il presidente dell'Asi Alberto Scuro. Le novità di prodotto, i prototipi e le supercar si troveranno in piazza Castello e piazzetta Reale e tra i viali dei Giardini Reali. Confermato il format dell'evento che offre ingresso libero ed esposizione all'aperto, con un orario esteso, dalle 9 alle 19, e una formula che privilegia l'interazione diretta con il pubblico. Sarà allestita un'area dedicata ai quadricicli. Piazza Castello sarà il cuore dei test drive di Salone Auto Torino, mentre quelli dedicati alle moto partiranno da piazza Vittorio Veneto.

Anche nel 2025 il Salone Auto Torino conferma l'iniziativa Free Pass, un biglietto elettronico gratuito che offre ai visitatori l'accesso a diverse convenzioni con musei, hotel, ristoranti e trasporti sia nazionali sia locali. «Sono già molte le case che hanno confermato la loro adesione e che presenteranno a Salone Auto Torino molte novità, prossimamente sarà comunicato l'elenco completo degli espositori. Un successo importante, che nasce anche grazie al sostegno di Regione Piemonte e alla collaborazione con le aziende e le istituzioni del territorio, come Città di Torino, Camera di Commercio e Unione Industriali» sottolinea Levy. L'edizione 2025 del Salone Auto Torino introdurra alcune modifiche al suo format, tracciando un perimetro differente e piu concentrato dell'area espositiva che offrira ai visitatori un'esperienza unica tra le meraviglie dell'industria automobilistica e quelle architettoniche di Torino: le novita di prodotto, i prototipi e le supercar si troveranno nelle suggestive e scenografiche piazza Castello e piazzetta Reale, e tra i viali dei Giardini Reali.

«Per l'automobile è un momento molto complicato. Abbiamo visto più tecnologie, stiamo finalmente andando verso una neutralità tecnologica che consentirà ai consumatori di avere più offerta». Lo ha detto Andrea Levy, presidente del Salone Auto di Torino, a margine della presentazione della manifestazione. «Al Salone Auto Torino - ha aggiunto - si vedranno tantissime nuove tecnologie, ibride di diversa generazione oltre alle auto elettrificate. Sarà un modo per scoprire l'automobile. Anche le case costruttrici hanno capito che devono incontrare il pubblico per spiegare queste tecnologie. Siamo in un momento di transizione che continuerà. Eventi come il nostro permettono un incontro tra pubblico e offerta».