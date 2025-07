Salone Auto Torino, torna dal 26 al 28 settembre: attesi più di 40 i brand e oltre 500mila visitatori

Con più di 40 brand dell'automotive e della mobilità già confermati e oltre 500.000 visitatori attesi, Salone Auto Torino 2025 si prepara a confermare Torino come hub strategico per la mobilità contemporanea e luogo d'incontro per addetti ai lavori, media, creativi e innovatori. Dal 26 al 28 settembre il centro di Torino si trasformerà in una vetrina urbana aperta, accogliendo aziende, concept car, installazioni, talk, test drive, prototipi, mostre e incontri business-to-business. Le novità di prodotto, i prototipi e le supercar si troveranno in piazza Castello, piazzetta Reale e nei Giardini Reali Il format dell'evento, che offre ingresso libero e esposizione all'aperto, si distingue per un orario esteso, dalle 9 alle 19, e per una formula che privilegia l'interazione diretta con il pubblico, sia nella versione statica-espositiva che per quanto riguarda le prove su strada con i test drive.

L'inaugurazione sarà venerdì 26 settembre alle 10 con Andrea Levy, presidente Salone Auto Torino. Sabato 27 settembre si svolgerà Supercar Meeting Venaria Reale Torino che coinvolgerà 100 equipaggi di collezionisti da tutta Italia con il meeting delle supercar in via Mensa, a Venaria, chiusa per l'occasione. Elemento di rilievo dell'edizione 2025 sarà la prima edizione del Torino Automotive Design Award (Tada), premio internazionale che celebra l'eccellenza nel design automobilistico contemporaneo, con particolare attenzione ai progetti provenienti dalla Cina, Paese partner ufficiale.