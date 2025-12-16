Il Salone Auto Torino dall'11 al 13 settembre. Con la Collezione Bertone che trova casa all'Heritage Hub Stellantis

In una presentazione presso il Museo dell'Auto sono state svelate le date della prossima edizione del Salone di Torino, dall’11 al 13 settembre 2026. Stesso format, con ingresso gratuito ed esposizioni all'aperto. "Ma abbiamo in programma tante novità – ha spiegato il presidente della kermesse, Andrea Levy – ad esempio avranno più spazio i test drive di tutti i marchi per modelli con ogni tipo di motorizzazione. Ci sarà anche la possibilità di avviare un pre-contratto per l'acquisto di vetture direttamente durante l’evento. Inoltre il 10 settembre sarà, per la prima volta, una giornata interamente dedicata al business e ai professionisti del settore, con il nuovo evento B2B della terza edizione".

Nel 2026 tornerà anche il TADA – Torino Automotive Design Award - con nuove categorie e uno sguardo sempre più internazionale, specie nei confronti delle realtà cinesi, insieme a iniziative culturali e momenti speciali che rafforzano il legame tra Torino, il design e la storia dell’auto.

Durante la conferenza stampa è stata presentata una preview di Salone Auto Torino con il primo esemplare prodotto della BMW Skytop, una delle vetture più esclusive al mondo, realizzata a mano in soli cinquanta esemplari e in esposizione al Museo Nazionale dell’Automobile fino a lunedì 30 marzo 2026.

Durante la presentazione è stato inoltre annunciato in anteprima il ritorno nel capoluogo piemontese della Collezione ASI Bertone. Grazie ad un accordo tra l'Automotoclub Storico Italiano e Stellantis Heritage, nei primi mesi del 2026 la raccolta di esemplari tra modelli, prototipi e one-off (acquisita e posta sotto tutela dall'ASI nel 2015) sarà esposta negli spazi dell'Heritage Hub in via Plava 80. L'Heritage è visitabile su prenotazione.