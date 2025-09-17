Salone Auto Torino, oltre 50 marchi presenti all'edizione 2025 dal 26 al 28 settembre: dominano i cinesi

Oltre cinquanta brand saranno presenti al Salone Auto Torino, dal 26 al 28 settembre nel centro della città tra piazza Castello e i Giardini Reali. Alla manifestazione, presieduta da Andrea Levy, ci sarà il meglio del design italiano, anche se a dominare saranno i costruttori cinesi, in tutto 17: nomi come Byd, Dongfeng, Evo, Geely, Leapmotor, Omoda e Voyah. Lo conferma anche l'evento 'Piemonte meets China - Turin Automotive Design Award (Tada)', il primo premio europeo dedicato al design automobilistico cinese in Europa, per promuovere la cooperazione tra i sistemi automotive di Italia, Europa e Cina. Al «salone diffuso e all'aperto», come sempre gratuito, ci saranno tutti i marchi Stellantis - Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Jeep, Leapmotor, Maserati, Ds (+RPT++ Ds), Peugeot, Citroen, Opel - di Bmw, Dallara, Ferrari, Italdesign, Kia, Lamborghini, Mercedes-Benz, Pininfarina e Tesla. Hyundai presenterà in anteprima nazionale la Ioniq 9 e una concept car ispirata al mondo dei videogiochi.

Una delle novità è la minore ampiezza dell'area espositiva, che faciliterà la fruizione e l'esplorazione per i visitatori (atteso oltre mezzo milione da tutta Italia). Per tutti e tre i giorni ci sarà un'area dedicata ai test drive. Sabato 27 settembre è in programma il Supercar Meeting alla Venaria Reale, un evento multimarca in cui a farla da padroni saranno collezionisti, appassionati ed esperti del mondo automotive con 100 equipaggi provenienti da tutta Italia. l Domenica 28 settembre il Festival Car sulla collina torinese di Revigliasco: dalle 11,30 fino al pomeriggio, lungo le vie del paese, saranno esposte più di 80 vetture storiche fra modelli rari, gioielli d'epoca e youngtimer, vetture fra i venti e i trent'anni di età che cominciano a suscitare interesse fra i collezionisti. Il Salone ha tra i sostenitori Regione Piemonte, Comune di Torino, Fondazione Crt e Fondazione Compagnia di San Paolo