Salone del Camper, a Parma tra il 10 e il 18 settembre con 300 espositori di 15 nazioni

PARMA – Centomila metri quadrati di superficie, 5 padiglioni coinvolti, 15 paesi rappresentati da oltre 300 espositori: sono i numeri con cui il 10 settembre, sei giorni dopo la chiusura del Caravan Salon Düsseldorf, apre i battenti il Salone del Camper di Parma, che chiude domenica 18. Per la cerimonia di inaugurazione della XIII^ edizione è atteso anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, al quale sono affidate le conclusioni dei contributi sul tema “Il ruolo del turismo itinerante per lo sviluppo economico dei territori” da parte di Antonio Cellie, Ad di Fiere Parma, e di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna.

Gli organizzatori hanno anticipato alcune delle novità della rassegna di quest'anno. L'italiana Giottiline esibisce per la prima volte nel Belpaese i nuovi Giotticompact, i camper per i bikers disponibili come C60 e C66 sviluppati sulle architetture del Fiat Ducato, del Citroen Jumper e del Peugeot Boxer. La larghezza esterne è di 215 centimetri e nei vani è possibili stivare due biciclette. A chi oltre che a quello delle due ruote avesse anche l'hobby del surf, in fiera trova il Kyros Duo XL Elite con garage modulabile (fino a 2.400 litri di volume).

Con il marchio Panama, i francesi del gruppo Trigano, portano al Salone tre modelli (fra 4,95 e 5,34 metri di lunghezza) per un totale di 8 versioni, tutte realizzate sul Ford Transit Custom. La filiale nazionale dell'Ovale Blu sarà invece presente con la gamma Nugget, incluso l'Active ad assetto rialzato. I prezzi sono compresi tra i 68.628 e gli 81.743 euro. Attraverso la controllata Font Vendôme, la stessa società transalpina è a Parma con l'Horizon 100, un van di 5,48 metri di lunghezza con una cucina a tre fuochi a una serie di soluzioni che lo rendono particolarmente adatto per il turismo invernale. Arca, altro brand di Trigano, mette in mostra un motorhome del nome incoraggiante (soprattutto in questo momento), l'Europa New Deal H 745 Glc progettato per chi non vuole rinunciare a comfort ed eleganza.

La Società Europea Caravan di Poggibonsi è presente con i marchi Mobilvetta, Elnagh e McLouis. Con il primo porta a Parma il Kea 85, disponibile sia nella versione integrale, sia in quella motorhome, con la Tekni Box per la gestione centralizzata delle utenze elettriche. È un allestimento basato sul Fiat Ducato da 140 cavalli e misura 7,47 metri di lunghezza. Con il secondo esibisce il camper da poco meno di 6 metri di lunghezza, il Baron 531, ossia il “piccolo” della Elnagh, che offre comunque quattro posti omologati e altrettanti letti. Il modello debutta con motori da 2.2 litri e 140 cavalli. Il terzo espone la nuova Serie 200 Ford Special Edition a listino in 10 declinazioni, quattro mansardate e sei profilate con letto basculante. Il più compatto misura meno di 6 metri di lunghezza. La bavarese Fendt-Caravan, controllata dalla tedesca Hobby, a Parma presenta Apero una soluzione dal design automobilistico, con un sistema innovativo di illuminazione esterna con luci Led e nuovi arredi interni firmati Norfolk.

Al Salone del Camper di Parma entrano gratis i bambini fino a 12 anni e le persone con disabilità. Il prezzo del biglietto è di 8 euro nei giorni infrasettimanali e di 10 euro per quelli festivi (18 per due giorni). Altri 10 euro servono per il parcheggio. Gli orari di apertura vanno dalle 9.30 alle 18.