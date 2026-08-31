Salone dell'Auto di Parigi 2026, l'industria europea risponde all'offensiva cinese. Ecco tutti i brand presenti

Anche se manca un mese all'inizio delle attività 'dietro le quinte' per realizzare gli stand al coperto e gli spazi esterni dell'attesa edizione 2026 del Mondial de l'Auto di Parigi nel vasto complesso espositivo di Paris Expo Porte de Versailles si percepisce già molta tensione positiva. Una sorta di visione - scrivono gli analisti - della luce al fondo del tunnel, proprio per la co-presenza di un gran numero di case cinesi cui l'industria europea sta reagendo con forza, basandosi su prodotto, tecnologie e stile. Dopo diverse edizioni caratterizzate da pesanti assenze, il 2026 vede infatti il ritorno massiccio dei marchi europei e internazionali, come il Gruppo Stellantis e quello Volkswagen al gran completo. In particolare per gli otto marchi (Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot) è stato deciso di raddoppiare la superficie espositiva rispetto all'ultima edizione arrivando a 5mila metri quadri. Assente Jeep per una precisa scelta strategica.

Novità anche nell'organizzazione interna dei padiglioni. A differenza del passato recente, le cinque grandi aree coperte saranno interamente connesse per permettere un flusso continuo tra esposizioni indoor, aree esterne e centri prova. Hanno confermato la loro presenza, secondo l'ultimo elenco comunicato, i costruttori Baw; Aixam Mega (microcar e quadricicli elettrici); Alfa Romeo; Alpine; Audi; Byd; Changan; Chery; Citroën; Denza; DS Automobiles; EZI - Keeway Group (quadricicli elettrici); Fiat; Ford; Forting; Gac; Geely e Genesis, il brand premium di Hyundai. Ma anche Honda; Hyundai; Ipop (quadriclicli elettrici); Iveco; Kia; Kilow (quadricicli a pedalata assistita); Lancia; Leapmotor; Li Auto; Linktour; Liux (quadrabili elettrici); Lucid; Lynk & Co; Motors (Saic); Mercedes-Benz; Moke; Omoda & Jaecoo; Peugeot; Renault; Skoda; Smart; Toyota; Volkswagen; Volkswagen Véhicules Utilitarie; Volvo; Xpeng e Zeekr. Per l'edizione 2026 gli organizzatori si attendono ufficialmente oltre 500mila visitatori: l'obiettivo è superare il traguardo dei 508.000 ingressi registrato nell'ultima edizione e consolidare il Mondial de l'Auto come il Salone automobilistico più frequentato d'Europa.

Ricordiamo che i primati assoluti del Salone parigino (che ha compiuto 100 anni nel 2024) risalgono all'era pre-digitale e pre-pandemia, quando l'evento durava due settimane intere invece di sei giorni. Il record di pubblico e spazi è stato stabilito nel 2002 e certificato anche dal Guinness World Records con ben 1.447.753 visitatori e 543 espositori provenienti da 23 Paesi. Il record di superficie. In tempi più recenti, l'edizione 2016 ha registrato il picco moderno di estensione occupando ben 125mila metri quadri espositivi distribuiti su 8 padiglioni. Per il 2026 il Mondial de l'Auto si estende - nell'ambito del moderno layout del centro espositivo - su una superficie complessiva di 70mila metri quadri. In questo ambito grande attesa anche per ciò che verrà mostrato all'evento parallelo Ultimate Supercar Garage nel Padiglione 4. È stata infatti confermata la presenza della Jas Tensei design by Pininfarina che debutterà ufficialmente in pubblico con l'esemplare Unit 001, esposta accanto alla Honda Prelude HRC Concept.