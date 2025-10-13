Salone dell'Auto di Parigi, l'edizione 91° dal 12 al 18 ottobre 2026. Fondato nel 1898 è una delle kermesse auto più antiche

Il Salone dell'Auto di Parigi si prepara alla sua edizione numero 91 e l'appuntamento è fissato da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2026 presso il Parc des Expositions di Porte de Versailles, dove gli organizzatori si aspettano oltre 500.000 visitatori. «I costruttori sono pienamente impegnati nel creare un legame diretto con il pubblico - ha commentato Serge Gachot, direttore del Salone dell'Auto di Parigi - e nel mostrare le loro ultime innovazioni. L'edizione 2026 sarà eccezionale, con il ritorno di grandi marchi, anteprime mondiali e tante sorprese per i visitatori. Tra 365 giorni si alzerà il sipario su un evento unico».

Nel 2024, il salone aveva adottato il tema 'Let's Celebrate!', che verrà riproposto anche nel 2026. Fondato nel 1898, il Salone dell'Auto di Parigi è una delle manifestazioni automobilistiche più antiche e longeve al mondo. Edizione dopo edizione, racconta l'evoluzione dell'automobile. L'edizione 2024 del Salone di Parigi, che è organizzato con il supporto della PFA (Plateforme Automobile), che rappresenta l'intera filiera automobilistica francese e coordina le strategie del settore in materia di innovazione, competitività, occupazione e competenze, aveva visto 48 marchi presenti e oltre mezzo milione di visitatori.