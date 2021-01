Salone di Detroit, annullata l'edizione 2021. Al posto del Naias l’evento all’aperto Motor Bella a Pontiac

DETROIT - L’Edizione 2021 del north american international auto show di Detroit è stata ufficialmente cancellata. Al posto del classico salone dell’ auto, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di organizzare una kermesse di soli 6 giorni (dal 21 al 26 settembre) che si terrà interamente outdoor negli spazi del M1 Concourse di Pontiac, sempre nello stato del Michigan. L’evento sarà aperto al pubblico solo dal 23 al 26 di settembre. La decisione è stata presa alla luce della continua escalation dei contagi negli Stati Uniti e nel timore che per settembre la situazione non sia ancora stata del tutto normalizzata. Di qui la decisione di lasciare i tradizionali spazi indoor della Cobo Hall per trasferirsi in spazi aperti. La nuova manifestazione si chiamerà «Motor Bella» e mira a unire alla tradizionale esposizione di nuovi modelli di auto un’atmosfera maggiormente da festival. La kermesse, per gli organizzatori “un ponte verso il futuro”, si terrà in un mega parco di 87 acri dove verranno svelate le nuove vetture e sarà posta particolare attenzione alla mobilità di nuova generazione.