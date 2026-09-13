Salone di Torino: doppietta di Geely e GWM ai premi TADA per le auto cinesi

Tra gli eventi del Salone Auto Torino, nella giornata di apertura il premio TADA Forum 2026 “Design at the Wheel of Tomorrow”, ospitato al Teatro Regio e sviluppato da TADA (Torino Automotive Design Award) insieme a Geely Design. Il confronto internazionale ha messo al centro il dialogo tra cultura progettuale europea e cinese, affrontando temi come heritage e innovazione, identità dei brand, nuove tecnologie e trasformazioni che stanno ridefinendo il futuro dell’auto.

Doppio riconoscimento per Geely. La Starray EM-i ha vinto il Best Technological Innovation Award nella categoria City Car; alla KO11 è andato il Best Exterior Design Award nella categoria Family Car. Geely è presente a Torino con la E2, la Starray EM-i e la EX5: tre modelli che rispondono a posizionamenti, esigenze e scenari d’uso differenti a partire da una matrice progettuale comune.

La Starray EM-i, uno dei modelli con cui il marchio ha esordito sul mercato italiano. All’esterno, una presenza su strada decisa e un’aerodinamica curata; all’interno, un’organizzazione flessibile degli spazi, scandita anche da sedili ergonomici e comandi fisici, pensati per adattarsi ai diversi scenari della mobilità quotidiana. La KO11 nel 2028 dovrebbe arrivare anche in Italia. A sostenere questo percorso è la rete internazionale di Geely Design: cinque centri, a Shanghai, Ningbo, Milano, Göteborg e Coventry, e professionisti provenienti da oltre 20 Paesi e regioni. I team lavorano in stretto raccordo, mettendo a confronto culture, competenze e specificità dei singoli mercati all’interno di una visione progettuale condivisa.

Due dei 9 premi principali sono andati anche a GWM. La Ora 5 ha vinto il Best Interior Design Award nella categoria Family Car e la Tank 300 il Best Technological Innovation Award nella categoria Premium Car. I riconoscimenti arrivano a due mesi dall'avvio delle vendite in Italia, aperte a luglio proprio con Ora 5, C-Suv di 4,47 metri, in vendita da 26.950 euro con motorizzazioni benzina, full hybrid Hi2 ed elettrica. Ha un display centrale da 14,6 pollici e quadro strumenti da 10,25, 33 vani portaoggetti, console a doppio livello e vano climatizzato accessibile anche dai sedili posteriori. Tank 300 ha look da fuoristrada con telaio a longheroni (in concessionaria da novembre da 46.500 euro) e sfoggia il sistema plug-in hybrid Hi4-T, al debutto europeo: 2.0 turbo benzina, motore elettrico da 120 kW (163 cv) e trasmissione ibrida a nove rapporti, per 300 kW (408 cv) e 750 Nm combinati e 95 km di autonomia elettrica. L'architettura parallela non disaccoppiata permette al motore termico di muovere direttamente le ruote e di mantenere l'intera capacità off-road anche a batteria scarica, insieme a riduttore a due velocità, bloccaggi dei differenziali e nove modalità di guida.

Il premio. Il TADA è stato istituito nel 2025 da Salone Auto Torino per valutare le vetture dei costruttori cinesi presenti o in arrivo in Europa. L'edizione 2026 ha esaminato 87 modelli di 46 marchi e 18 gruppi, suddivisi in tre contesti d'uso (City Car, Family Car e Premium Car) e giudicati su design esterno, design interno e innovazione tecnologica. La giuria delle categorie principali riunisce rappresentanti di dieci testate specializzate italiane.