Shelby Mustang GT-350 celebrera il 60° anniversario all'evento The Quail in California

In occasione della Monterey Car Week 2025 e dell'evento, l'evento The Quail celebrerà il 60° anniversario della Shelby Mustang GT-350, vera e propria icona della cultura automobilistica americana e nata come risposta americana alle sportive europee. L'appuntamento, in programma per il 15 agosto, propone una classe speciale interamente dedicata alla muscle car nata dalla collaborazione tra Ford e Carroll Shelby nel 1965. Sul prato, accanto a supercar contemporanee e storiche rarità da competizione, sfileranno alcune tra le più significative GT-350 mai realizzate e che raccontano la metamorfosi della Mustang da coupé GT a regina delle competizioni americane negli anni Sessanta. Tra le presenze più attese figura il 'Little Red', prototipo Shelby EXP 500 del 1967, con un esemplare unico sopravvissuto a mezzo secolo di oblio e riportato alle condizioni originali dal collezionista Craig Jackson, fondatore e CEO della casa d'aste Barrett-Jackson. Per la prima volta, il modello sarà esposto al pubblico californiano.