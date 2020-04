Slitta in autunno il Salone all'aperto Milano-Monza Motor Show (29 ottobre - 1° novembre)

MILANO - Si svolgerà dal 29 ottobre al 1° novembre il Millano-Monza Open Air Motor Show, che si è dato un nome lungo e complicato ma in realtà altro non è che la versione meneghina del Salone Parco Valentino, fino allo scorso anno in programma a Torino. Gli organizzatori non potevano certo prevedere un debutto così tormentato per la rassegna inizialmente in calendario dal 18 al 21 giugno, date oggi improponibili in un clima ancora di totale emergenza. Ma l'aver trovato una alternativa è già un grande successo, considerando che tutti i più prestigiosi Saloni tradizionali in programma quest'anno sono stati cancellati: da Ginevra a New York, da Pechino a Detroit. E chissà quando e come torneranno, mentre altre kermesse dal layout alternativo (come Goodwood) sono state rinviate o hanno dovuto cambiare formato, ad esempio diventando manifestazioni virtuali da visitare online (vedi il Motor Valley Fest in calendario dal 14 al 17 maggio).

"Ripartire insieme sarà una festa e un grande evento", dice Andrea Levy, presidente del Motor Show milanese all'aperto. "Speriamo possa essere un'occasione di rilancio – aggiunge – del settore automobilistico. Coinvolgeremo il territorio per vivere 4 giorni di spettacolo dinamico grazie anche ai percorsi di parata tra il pubblico e all'utilizzo della pista di Formula 1". A Monza sarà allestito il paddock della manifestazione, nel parco verranno esposte le vetture e intorno verranno allestite le aree test per le prove, una ghiotta novità a disposizione dei visitatori, che tuttavia (a differenza del passato) dovranno pagare l'ingresso: 21,5 euro, salvo pacchetti speciali per famiglia o altre riduzioni.

Milano-Monza Motor Show potrebbe consentire alle Case di esporre novità di prodotto che non è stato possibile presentare prima, ed è un fattore su cui puntano gli organizzatori. Il 29 sul circuito di Monza si svolgerà la President Parade, sfilata di primizie e supercar che verrà teletrasmessa. Fondamentale il contributo dell'Aci (che gestisce l'impianto) il cui presidente Angelo Sticchi Damiani spiega: "Proprio in questo momento drammatico abbiamo il dovere di vedere e pensare al futuro. Stiamo lavorando perché il Motor Show diventi il primo grande evento automobilistico in Europa e un'occasione di confronto dopo la crisi".