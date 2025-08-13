Sotheby's, auto da sogno all'asta a Ferragosto durante la Monterey Car Week

Nell'asta di RM Sotheby's che si svolgerà il 15 e 16 agosto a Monterey, negli USA, ci sono vetture dal fascino unico, esemplari rarissimi, e un mix di auto classiche e moderne che saranno ammirate da appassionati e collezionisti. Tante le Ferrari, a cominciare dalla F40 LM realizzata in collaborazione con Michelotto per le specifiche del campionato FIA GT con ben 760 CV. Precisamente, si tratta dell'esemplare numero 14 di 19 ed è una delle F40 più potenti di sempre. Il prezzo stimato va dagli 8,5 ai 9,5 milioni di dollari. A Monterey andrà all'asta anche una delle due F50 realizzate per il mercato USA nella livrea Giallo Modena, quella appartenuta a Ralph Lauren, il cui prezzo stimato potrebbe arrivare a 7,5 milioni di euro.

In vendita, nel corso dell'evento una rara 288 GTO, la numero 99 prodotta, con poco più di 1.500 km all'attivo, il cui prezzo è disponibile su richiesta. Il fascino delle auto italiane è ben espresso da una nutrita rappresentanza di Alfa Romeo, tra cui una Giulietta SZ Coda Tronca del 1961, all'asta senza riserva, ma che potrebbe raggiungere un prezzo di 500 mila dollari; ed uno dei 10 esemplari di T33/2 del 1968 sopravvissuti alle corse, che disputò gare epiche come la Targa Florio, e potrebbe arrivare ad essere battuta ad una cifra di 2 milioni di dollari.

Decisamente particolare, nella sua livrea gialla, la Maserati Ghibli Spider by Ghia del 1970, uno degli 83 esemplari prodotti, che ha un prezzo, stimato, compreso tra 600 e 700 mila dollari. Classica senza tempo e campionessa nei rally, la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione del 1991 proposta a Monterey è in condizioni impeccabili, secondo l'annuncio, con appena 6.550 km percorsi e il suo costo, pur non essendo una serie speciale, potrebbe arrivare a 130.000 dollari. Tra le tante auto di questo lotto per veri intenditori, spicca una McLaren F1, la numero 53 prodotta, una delle 7 vendute da nuove negli USA e con appena 10.500 km all'attivo, il suo valore stimato è superiore ai 23 milioni di dollari.