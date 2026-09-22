Stellantis, al Salone Auto di Parigi presenta 9 concept car e 60 vetture di 8 brand

Stellantis punta sul Salone dell'Auto di Parigi per rilanciare l'offensiva nel settore automobilistico. Dal 12 al 18 ottobre, il Gruppo sarà protagonista al centro espositivo di Porte de Versailles con uno stand di 5.340 metri quadrati, il più grande della manifestazione, dove saranno esposti oltre 60 veicoli e nove concept car degli otto brand del gruppo. Alfa Romeo, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot occuperanno il padiglione 4. Antonio Filosa, ceo di Stellantis, e Emanuele Cappellano, responsabile di Enlarged Europe, assisteranno alle conferenze stampa di ciascun brand.

Tra i veicoli esposti, le premiere internazionali includono: il suv compatto premium Ds N7, l'inedita Fiat Grizzly, la nuova Lancia Gamma, che segna il ritorno del marchio nel segmento dei crossover C-Uv, Leapmotor B03, compatta elettrica del segmento B, D19, il suv di punta di nuova generazione del marchio cinese, e la nuova Opel Corsa Gse. Alfa Romeo porterà a Parigi l'intera gamma, insieme alla storica Spider Duetto, mentre Citroën si presenterà con una gamma completamente rinnovata e una sorpresa dedicata a uno dei modelli più iconici della sua storia.

Peugeot metterà al centro tecnologia e sportività, con la concept car Polygon, il sistema di controllo Hypersquare, la 9X8 Hypercar impegnata nel Fia World Endurance Championship e la nuova E-208 GTi. Grande spazio sarà dedicato anche al design e alla tecnologia. Ralph Gilles, responsabile di Stellantis Design, e Gilles Vidal, numero uno del Design Enlarged Europe, illustreranno la strategia creativa del Gruppo. Ned Curic, chief Engineering and Technology officer, presenterà invece le più recenti innovazioni tecnologiche, con particolare attenzione a software, intelligenza artificiale ed elettrificazione.