Stellantis, offensiva a Bruxelles. Nuove Opel Astra e Peugeot 408, Tris Fiat per il trasporto urbano e un'Alfa Giulia targata Luna Rossa

Un intero padiglione di 5.200 m² per spalmare 62 veicoli di 11 brand e mettere in vetrina una manciata di belle novità: così il gruppo Stellantis si è presentato al Salone di Bruxelles. Con ambizioni dichiarate e prodotti innovativi per "mostrare i muscoli" nel cuore dell'Europa. Sollecitando anche, come ha fatto il Coo Emanuele Cappellano, il governo comunitario a soluzioni "coraggiose e urgenti perché l'incertezza che si è creata è profonda e penalizza l'automotive". "L'Europa - ha aggiunto il manager - deve decidere se proseguire su questa traiettoria fallimentare o se correggerla immediatamente considerando le diverse tecnologie per la decarbonizzazione.

Nel breve e medio termine non si può parlare solo di veicoli elettrici a batteria: multienergia significa anche mild e full hybrid, o il range extender. Per salvare l'industria dell'automotive e riportarla a crescere bisogna seguire il mercato, offrire ai clienti i prodotti che vogliono, sostenuti da leggi coerenti". Tra i debutti assoluti al motorshow belga, la nuova Opel Astra, compresa la variante Sport Tourer, che punta molto su uno stile totalmente rinnovato e su tecnologie accattivanti come i fari a matrice Intelli-Lux HD e sul frontale Opel Vizor in cui il logo è illuminato e la luce sostituisce gli elementi cromati esterni. La gamma motori è ampia e comprende l'ibrido da 48 Volt e quello plug-in in alternativa alla versione completamente elettrica che promette 454 km d'autonomia. Opel esibisce inoltre la Corsa GSE Vision Gran Turismo che eroga 800 cv e tocca i 320 km/h.

Anteprima mondiale anche per la Peugeot 408, dinamica berlina con comfort da sport utility. Un modello "centrale" per il brand parigino, che unisce il pragmatismo alla versatilità di un Suv. Anche in questo caso il disegn privilegia la nuova firma luminosa che collega nel frontale i tre iconici artigli tramite una linea Led, presente pure nel posteriore. La gamma offre soluzioni per ogni esigenza: l'elettrica E-408 eroga 213 cv con autonomia di 456 km. In alternativa la versione plug-in Hybrid 240 che abbina un motore a benzina da 180 cv a un modulo elettrico per un totale di 240 cv, garantendo fino a 85 km di autonomia urbana a zero emissioni. C'è anche l'ibrida classica e Hybrid 145 con cambio e-DCS6 a doppia frizione. Gli allestimenti Business, GT e GT Exclusive includono l'integrazione AI con ChatGPT e geolocalizzazione del veicolo.

Nell'orbita di Stellantis brilla anche il marchio cinese Leapmotor, figlio di una funzionale joint-venture, che ha esibito la world premiere del crossover elettrico B03X. Gemella della A10 nata per la Cina, la B03X ha un motore a elettroni da 122 cv alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato. "In 12 mesi – ha enfatizzato il Ceo di Leapmotor, Tianshu Xin – abbiamo lanciato in Europa tre modelli, inaugurato 800 punti vendita e immatricolato 35mila veicoli. Stiamo crescendo in fretta".

Nell'elenco dei debutti assoluti compaiono anche due veicoli in mostra nell'area Stellantis Pro One dedicata ai commerciali. Il primo, battezzato Fiat Tris, cattura l'attenzione ed è destinato alla micromobilità sostenibile. Primo veicolo a tre ruote nella storia Fiat, il nuovo pick-up elettrico ha un’autonomia di 90 km e può trasportare oltre 500 kg di carico. Disponibile in tre configurazioni (cabinato, con pianale e con cassone) questa evoluzione che si ispira all'iconica Ape offre una versatilità totale e ampie possibilità di personalizzazione. Le dimensioni compatte (3,17 metri di lunghezza) e il raggio di sterzata ridotto di 3,05 metri consentono di muoversi agevolmente anche nelle più strette strade di città. Tris è alimentato da un motore elettrico da 48 volt che eroga 9 kW e una coppia massima di 45 Nm, in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

Tra i minivan, esordio del Qubo L che Fiat dedica alle esigenze delle famiglie moderne. E' disponibile in due versioni, a 5 posti (4,40 m) e a 7 posti (4,75 m) con sedili modulari e 144 possibili combinazioni.

Veicoli pratici, per quanto innovativi. Ma al motorshow di Bruxelles il gruppo Stellantis dà spazio anche alle emozioni pure. E in quest'ottica sono allestiti gli stand di Alfa Romeo e Lancia. Il Biscione espone la recente evoluzione del Suv compatto Tonale e la nuova Junior che sta scalando i mercati. Ma è un altro modello a catturare la scena: la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa "scolpita dal vento", nuova serie limitata (10 esemplari già venduti) nata dalla partnership con il team Luna Rossa all’interno del programma Bottega Fuoriserie. E' la Quadrifoglio più efficiente di sempre a livello aerodinamico: il kit in carbonio composto da appendici sul paraurti anteriore, una coppia di profili sul fondo scocca, minigonne dedicate e la spettacolare ala posteriore genera un carico fino a cinque volte superiore rispetto alla versione di serie, garantendo stabilità eccezionale.

A 300 km/h raggiunge un picco di 140 kg di deportanza con elevatissimi valori di efficienza aerodinamica. Gli esterni sono impreziositi da una vernice cangiante che richiama le sfumature dello scafo di Luna Rossa. Il contrasto bicolore con cofano, tetto e posteriore in nero "ponte barche" abbinato al grigio, esalta le linee scolpite.Ancora emozioni nel vicino stand Lancia, dove Miki Biasion battezza la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale che segna il ritorno nel Mondiale Rally FIA. Riflettori puntati inoltre sulla Ypsilon HF elettrica da 280 cv e sulla Ypsilon HF Line Ibrida da 110 cv. Jeep mette in vetrina l'inedita Avenger Black Edition, mentre la nuova Compass 4xe celebra il suo debutto europeo insieme alla Wagoneer S elettrica.

Luci della ribalta, nell'area dedicata a DS Automobiles, sul reparto corse del brand transalpino DS Performance con la presenza della monoposto elettrica DS E-Tense FE25, l’esposizione della DS Performance Line Limited Edition e un debutto intrigante, quello del concept «Taylor made n° 4», un esercizio di stile per celebrare l'ingresso di Taylor Barnard nel team DS Penske Formula E. Al centro della griglia anteriore domina il logo N°4 valorizzato da una firma luminosa fedele al modello di serie e da proiettori a pixel.

Impossibile non notare, inoltre, lo scenografico progetto che domina l'area Citroën: ELO è un prototipo elettrico di monovolume modulare che in soli 4,10 metri reinterpreta l'idea di mobilità multifunzionale per sei persone.