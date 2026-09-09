Stellantis protagonista al Salone Auto Torino. Debuttano Fiat Grizzly e Leapmotor B03X

Stellantis sarà al Salone Auto Torino, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, con i marchi Alfa Romeo, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, per dare al pubblico l'opportunità di scoprire da vicino le più recenti novità dei brand del Gruppo. L'edizione 2026 sarà caratterizzata da alcune importanti prime apparizioni pubbliche, con modelli che debutteranno per la prima volta davanti al grande pubblico proprio al Salone Auto Torino: Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, Leapmotor B03X e la nuova Lancia Gamma, «a conferma del ruolo sempre più centrale della manifestazione come palcoscenico privilegiato per il debutto delle novità del settore».

I marchi di Stellantis accompagneranno la presentazione delle proprie novità con iniziative commerciali presso la rete di concessionari in tutta Italia. «Il Salone Auto di Torino - commenta Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia - rappresenta per Stellantis un appuntamento speciale, che ci consente di incontrare clienti, appassionati e cittadini proprio nel cuore della città che continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la nostra storia e per il nostro futuro. Quest'anno abbiamo scelto di portare a Torino alcune delle novità più attese dei nostri marchi, che faranno qui la loro prima apparizione pubblica, a testimonianza dell'importanza che attribuiamo a questo evento.

Dalla nuova Fiat Grizzly alla Grizzly Fastback, dalla Leapmotor B03X fino alla nuova Lancia Gamma - aggiunge - il nostro stand racconterà una visione della mobilità innovativa, accessibile e orientata alle esigenze di una clientela sempre più diversificata. In piazza Castello, insieme a tutti i nostri brand, mostreremo ancora una volta la capacità di Stellantis di offrire soluzioni in grado di interpretare le trasformazioni del mercato, valorizzando al tempo stesso il patrimonio e l'identità di ciascun marchio».