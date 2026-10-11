Stellantis svela il futuro con 6 concept al Salone di Parigi: da Citroën 2 CV elettrica a Alfa Cuorerosso

Stellantis accelera sul futuro e punta sull'Europa, tra nuove concept car, innovazione e una strategia di prodotto che guarda al 2030. Dalla reinterpretazione elettrica di modelli storici alla sperimentazione di nuovi linguaggi stilistici e soluzioni di mobilità, il gruppo rilancia le ambizioni dei suoi marchi con sei concept car presentate in anteprima mondiale a Parigi. L'occasione è The Night Before, l'evento esclusivo organizzato all'Hangar Y alla vigilia del Salone dell'Auto, dove Stellantis porta otto marchi, oltre 60 veicoli e nove concept car complessive, confermando il ruolo centrale dell'Europa nei piani di sviluppo dell'azienda. «Il nostro piano è in piena fase di attuazione e sta già producendo risultati.

La piattaforma e-car ci consentirà di lanciare una nuova generazione di veicoli elettrici all'avanguardia, competitivi e accessibili, prodotti in Europa, capaci di coniugare innovazione ed eccellenza industriale europea. Per Stellantis è una questione di responsabilità: una responsabilità condivisa con tutti i nostri stakeholder e con le istituzioni europee, per fare la nostra parte insieme e raggiungere risultati straordinari in tempi straordinari», ha affermato il presidente John Elkann.

«Questo evento rappresenta un esempio concreto dell'esecuzione del piano strategico FaSTLAne 2030 lanciato a maggio. Riflette uno sforzo senza precedenti da parte dell'intera azienda e dimostra come Stellantis stia accelerando con fiducia verso il futuro. Stiamo creando una nuova generazione di prodotti che amplia la libertà di scelta dei nostri clienti» ha detto l'amministratore delegato Antonio Filosa. «L'ampia presenza di Stellantis al Salone dell'Auto di Parigi, con otto dei suoi marchi iconici, incluso il partner strategico Leapmotor, offre uno sguardo sulla forza, sull'innovazione e sull'ambizione che guidano la trasformazione dell'azienda.

Stellantis ha radici profonde in Europa e occupa una posizione di leadership che sarà ulteriormente rafforzata dal successo di tutti i nostri brand» ha sottolineato Emanuele Cappellano, responsabile Stellantis in Europa. «Con oltre 50 nuovi prodotti previsti entro il 2030, vogliamo contribuire a plasmare il futuro della mobilità. Questi risultati, frutto dell'esecuzione del nostro piano strategico, consentiranno inoltre a Stellantis di aumentare del 25% la propria copertura di mercato nell'area Enlarged Europe» ha aggiunto Cappellano. Dal ritorno dello spirito originale della Citroën 2 CV, reinterpretato in chiave elettrica e accessibile, alle proposte sportive Alfa Romeo Cuorerosso e Peugeot Rcz Vision, Stellantis esplora nuove direzioni per i propri marchi. Le sei concept car, firmate Alfa Romeo, Citroën, Ds, Fiat, Opel e Peugeot, «combinano identità stilistica, ricerca e attenzione alle esigenze dei clienti».

«Con queste sei concept car esprimiamo una convinzione condivisa: il futuro del design automobilistico deve essere al tempo stesso audace e ricco di significato. Ciascun concept esplora nuove modalità per arricchire l'esperienza quotidiana, valorizzando al contempo l'identità distintiva del proprio brand», ha spiegato Gilles Vidal, responsabile del design Stellantis per l'Enlarged Europe. «Nel loro insieme, dimostrano come creatività, innovazione ed emozione possano fondersi per restituire alle persone il piacere e la passione per l'automobile», ha concluso Vidal, che ha curato il design delle concept car presentate in anteprima mondiale a Parigi.