Supercar protagoniste al Monterey Motorsports Festival il 17 agosto. Ferrari, Lamborghini, Maserati e McLaren da sogno

Saranno rappresentati tutti i principali marchi di supercar - Ferrari, Lamborghini con la Revuelto e la Urus Se, Km, Maserati, McLaren - al Monterey Motorsports Festival in programma per il secondo anno alla Monterey Car Week sabato 17 agosto a Monterey County Fairgrounds, in California. Una serie mozzafiato di automobili classiche e contemporanee, ma anche veicoli di nuova tecnologia (solari ed elettrici), e-bike, Atv, motociclette e veicoli fuoristrada. La maggior parte degli eventi della Monterey Car Week è solo espositiva, ma l'approccio è incentrato sui veicoli in movimento.

E' anche Made in Italy grazie alla partnership tra il festival e l'Asi, l'Automotoclub Storico Italiano. «Il Monterey Motorsports Festival si è evoluto con un programma più ricco per il secondo anno. Abbiamo consolidato importanti partnership internazionali, abbiamo tutti i migliori modelli dei marchi automobilistici più ricercati e siamo onorati di essere affiancati da alcuni dei più illustri ospiti e relatori Vip del mondo automobilistico», commenta Paolo Manca, fondatore e amministratore delegato del festival.

«L'Asi ha, tra le sue missioni, la promozione del motorismo storico e del Made in Italy anche all'estero, dove ci sono molti appassionati dei nostri marchi e della nostra storia. L'Asi darà il suo supporto per favorire la presenza di vetture e personaggi prestigiosi del motorismo storico italiano al Mmf, che a sua volta diventerà una vetrina del motorismo storico Made in Italy» osserva il presidente Alberto Scuro. Tra le personalità del settore automobilistico attese al festival ci sono il leggendario collaudatore di Lamborghini Valentino Balboni, il chief designer di Pininfarina Felix Kilbertus e i dirigenti Silvio Angori e Giuseppe Bonollo, l'esperto di auto d'epoca Daniele Turrisi e la sua compagna Marialaura Luraghi, discendente dell'ex presidente dell'Alfa Romeo; l'esperto di Ev, l'amministratore delegato di Automobili Estrema e ambasciatore di Arlix Gianfranco Pizzuto.