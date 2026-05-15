Suzuki, nel Tester Day Experience tutto esaurito in pista al Cremona Circuit con oltre 2mila appassionati

Oltre 2000 appassionati si sono dati appuntamento, lo scorso 9 maggio, alla prima edizione del 'Suzuki Tester Day Experience', evento organizzato da Suzuki presso il Cremona Circuit 'Angelo Bergamonti', sullo stesso tracciato che ospita anche il Campionato Mondiale Superbike. La giornata ha proposto un programma dedicato agli appassionati delle due e quattro ruote, con turni in pista, prove su strada e attività nel kartodromo. Il pubblico ha potuto partecipare anche ai test in pista della nuova Gsx-R1000R e degli altri modelli della gamma moto Suzuki, così come per ai turni al volante della Swift Sport.

Tutto esaurito anche per le prove nel kartodromo dedicate alla Dr-Z4Sm. Tra i momenti più partecipati dell'evento, la grande parata in pista aperta ai possessori di moto, scooter Suzuki e Swift Sport, che ha visto sfilare oltre 300 veicoli tra auto e due ruote lungo il circuito cremonese. Nel corso della giornata sono stati organizzati anche i test drive della nuova eVitara, mentre quasi cento partecipanti hanno preso parte alle prove nell'area Skid Car, esperienza dedicata alla guida su superfici a bassa aderenza sotto la supervisione del campione del mondo rally Gigi Pirollo.

L'evento ha rappresentato anche un momento di incontro per le comunità di appassionati e i club ufficiali Suzuki, con la partecipazione di numerosi gruppi dedicati ai diversi modelli della gamma moto del marchio giapponese. A completare il programma, l'esposizione di modelli storici curata dall'associazione 'Tempi Bei Tempi', pensata per ripercorrere l'evoluzione del marchio attraverso alcune delle moto più rappresentative della sua storia.