Suzuki protagonista al Japan Mobility Show con il concept di minicar Bev “Vision e-Sky” e la due ruote Bev “e-VanVan”

Suzuki ha confermato la presenza al Japan Mobility Show, in programma dal 30 ottobre al 9 novembre, dove porterà diverse idee di mobilità alternativa in grado di rispondere alle esigenze degli automobilisti e dei mercati di tutto il mondo. Numerose le novità portate al salone giapponese, tra cui il concept di minicar Bev “Vision e-Sky”, la show car della moto Bev “e-VanVan”, la seconda generazione del prototipo di veicolo Moqba 2» e una selezione di motori. In una nota stampa, Suzuki ha anticipato che il concept di minicar Bev «Vision e-Sky» avrà una lunghezza di 3.395 mm ed è progettata per soddisfare le esigenze di clienti che utilizzano regolarmente vetture di piccole dimensioni per il trasporto quotidiano.

A fianco, verrà esposto anche il concept «e Every», il mini-furgone commerciale elettrico compatto, dotato di un sistema Bev sviluppato congiuntamente da Suzuki, Daihatsu e Toyota. Tra le altre novità a quattro ruote, il concept Fronx Ffv, veicolo che introduce un sistema di combustione flessibile ad etanolo. Infine, tra i modelli esposti, Suzuki ha annunciato eVitara, X Bee, Jimny Nomade e Spacia. Numerose anche le novità a due ruote, tra gli sviluppi della tecnologia Hydrogen Engine Burgman, ricerca che rientra nella strategia multi-pathway per realizzare la neutralità carbonica.