Suzuki, la storia diventa moda: nasce la Capsule Collection 2025

Una linea di abbigliamento in edizione limitata reinterpreta i colori e le grafiche storiche del marchio. “Un nuovo modo di celebrare la nostra identità”, spiega Massimo Nalli, presidente e CEO di Suzuki Italia. “Siamo ciò che siamo stati”, è da questa idea che prende forma la Suzuki Capsule Collection 2025, una linea di abbigliamento in edizione limitata che racconta la storia del marchio attraverso un nuovo linguaggio: quello della moda. Un progetto che trasforma l’eredità del passato in stile contemporaneo, reinterpretando loghi, colori e motivi grafici storici in chiave moderna. La collezione diventa così un ponte ideale tra memoria e innovazione, dove ogni capo riflette i valori che da sempre accompagnano il brand: autenticità, libertà, qualità e visione.

Un nuovo spazio per l’identità del marchio come ha raccontato Massimo Nalli, presidente e CEO di Suzuki Italia, l’intento era quello di “offrire al marchio un nuovo spazio dove raccontarsi, celebrando la sua storia con una capsule di abbigliamento di qualità, ispirata ai colori e alle grafiche Suzuki degli anni Sessanta e Settanta.” Nalli ha spiegato che la collezione sarà composta da 2.500 capi numerati, acquistabili in quantità limitata per ciascun cliente. Anche il temporary shop allestito nello stand Suzuki sarà “un luogo da vivere, pensato per trasmettere l’anima e l’energia del brand.” Il design come ponte tra passato e futuro La Capsule Collection incarna il continuo dialogo tra ciò che Suzuki è stata e ciò che aspira a diventare. I capi sono pensati per unire comfort, durata e funzionalità, in perfetta sintonia con la filosofia del marchio. Ogni dettaglio è curato con la stessa attenzione che Suzuki riserva ai suoi veicoli: la ricerca della perfezione tecnica e stilistica. Realizzati in cotone 100% organico e decorati con stampe serigrafiche artigianali, i capi della collezione garantiscono autenticità, intensità cromatica e lunga durata.

La sostenibilità, oggi valore imprescindibile per il brand, si intreccia con la tradizione, dando vita a prodotti che uniscono estetica e responsabilità. Quattro anime, un’unica identità La collezione riflette le diverse sfaccettature dello spirito Suzuki: la libertà di chi osa, la leggerezza di chi si muove senza confini, la determinazione di chi non conosce ostacoli e l’unicità di un design che resta inconfondibile nel tempo. Ogni capo è una dichiarazione di stile, ma anche un gesto di appartenenza a una visione fatta di movimento, autenticità e passione. Appuntamento a EICMA 2025 La Suzuki Capsule Collection 2025 sarà presentata in edizione limitata da giovedì 6 a domenica 9 novembre presso lo stand Suzuki (Padiglione 6) in occasione di EICMA, la più importante manifestazione internazionale dedicata al mondo delle due ruote. Un’occasione per scoprire come la storia di un marchio possa continuare a reinventarsi, trasformando il proprio passato in un futuro tutto da indossare.