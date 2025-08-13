L'evento The Quail a Motorsports Gathering celebra nell'ambito della Monterey Car Week 2025 anche il 60° anniversario dell'Iso Grifo, coupé gran turismo simbolo dell'eleganza italiana unita alla potenza dei motori V8 americani. La rassegna, ospitata nei giardini della Quail Lodge & Golf Club di Carmel, dedica una delle sue quattro sezioni al modello lanciato nel 1965 dalla casa di Bresso (Milano) fondata da Renzo Rivolta. L'auto nacque dalla collaborazione di tre grandi nomi del design e dell'ingegneria, ovvero Giorgetto Giugiaro, allora in forza alla Bertone, che disegnò la linea bassa e filante, Giotto Bizzarrini che sviluppò la meccanica basata su un robusto telaio e motori Chevrolet V8, oltre a Nuccio Bertone che contribuì all'affinamento del progetto.

La Grifo fu presentata ufficialmente al Salone di Torino del 1965 in due versioni: la A3/L (Lusso), destinata alla clientela stradale, e la più estrema A3/C (Competizione), progettata per le corse di durata. La A3/C ottenne risultati notevoli, tra cui la vittoria di classe alla 24 Ore di Le Mans del 1965, consolidando la reputazione del modello come una delle GT più performanti della sua epoca. Prodotta fino al 1974, l'Iso Grifo fu offerta con motori di diversa cubatura, dai primi V8 Chevrolet small-block fino ai potenti big-block da 7 litri. Gli interni, rifiniti a mano, abbinavano pellami di alta qualità e strumentazione completa, incarnando lo spirito Gran Turismo europeo. Ne furono costruiti poco più di 400 esemplari.