Torino orgoglio italiano, uno dei saloni storici ritrova vigore. Stellantis gioca in casa, cinesi il 40% dei brand

TORINO - Tornare capitale dell’auto almeno per un weekend e rinnovare emozioni intense. Il Salone di Torino ha centrato l’obiettivo, non solo per quei 540mila visitatori spalmati in tre giorni, i 47 brand presenti, le intriganti primizie nazionali e gli oltre 200 modelli esposti nella centrale piazza Castello e ai Giardini Reali, cuore della città sabauda. La formula funziona: il pubblico non paga e può gustare, toccare, le più recenti novità. Con ogni tipo di alimentazione, comprese le elettriche e soprattutto molte ibride. Chi voleva sperimentare ha approfittato dei test drive disponibili. E si poteva sognare con i gioielli della Collezione Asi Bertone, le mitiche Ferrari di Pininfarina, le tante regine del motorsport. «Siamo cresciuti tanto e cresceremo ancora catturando sempre più l’attenzione di players globali», assicura il presidente del Salone Andrea Levy.

Lo scenario della festosa kermesse all’aperto ha riproposto, addirittura amplificato, le tendenze: i marchi cinesi erano il 40% dei costruttori presenti. Molti brand asiatici hanno colto l’occasione per intensificare il rapporto con la potenziale clientela italiana, o addirittura lanciare nuove sigle (come ha fatto Gac con la debuttante Aion tramite Atflow). Ma giocando in casa, anche Stellantis ha calato i suoi assi. Targato Fiat il debutto italiano delle nuove Grizzly e Grizzly Fastback. Modelli che segnano il ritorno in un segmento che mancava nella gamma del brand.

«Parliamo di una vettura declinata in soluzioni diverse – ha spiegato la Managing Director Stellantis Italia Antonella Bruno – concepita per le necessità delle famiglie e la mobilità di tutti i giorni». Grizzly è un Suv medio disponibile in due interpretazioni stilistiche: la prima privilegia abitabilità e praticità; l'altra - Grizzly Fastback - ha una linea più dinamica e sportiva. Compatto all’esterno e generoso all’interno, Grizzly è lungo 4,4 metri (4,5 la Fastback) con un bagagliaio da oltre 600 litri. Entrambi saranno disponibili con motori a benzina, mild hybrid o full-electric, potenze fino a 145 cv, cambio manuale o automatico.

Le due versioni avranno lo stesso prezzo, lancio commerciale a inizio 2027. Altra grande novità è la Lancia Gamma, fondamentale nel percorso di rilancio. Disegnata e progettata in Italia e prodotta a Melfi, l’ammiraglia incarna l’evoluzione dei valori del brand: innovazione tecnologica ed efficienza. Gamma è un crossover fastback dalle linee slanciate. La proposta motori prevede un ibrido da 145 cv con autonomia di oltre 1.000 km e una soluzione 100% elettrica articolata su più livelli (da 230 cv con autonomia superiore a 540 km, da 245 cv con autonomia superiore a 740 km) fino alla versione integrale AWD da 375 cv con autonomia di 675 km. Nell’area Stellantis ha debuttato anche una novità del brand “satellite” Leapmotor. È la B03X, B-Suv a elettroni che presidia un segmento strategico. Lunga 4,27 metri, si distingue per abitabilità e per la firma luminosa Led, il tetto flottante e le maniglie a semi-scomparsa.

Motore elettrico da 197 cv con autonomia fino a 382 km. Maserati ha esposto la nuova Grecale Trofeo dotata dell’iconico motore V6 Nettuno 3 litri da 530 cv. Renault ha presentato la Mégane E-Tech Electric, Suzuki la Across Plug-in Hybrid, Kia l'interessante Suv globale Seltos. Ma come detto hanno dominato la scena le molte novità cinesi. Due anteprime dal Gruppo Chery: Omoda 4, crossover full hybrid, e Chery Q, suo primo Suv elettrico di segmento B che arriverà in Italia nel 2027. Negli stand, inoltre, 7 modelli dei quattro marchi Omoda & Jaecoo, Lepas, Chery e iCaur. Omoda 4 è lunga 4,42 metri, adotta il sistema full hybrid SHS-H che abbina un 1.5 TGDi da 143 cv (105 kW) a un motore elettrico da 204 cv (150 kW) per una potenza combinata di 224 cv (165 kW).

L’abitacolo è costruito attorno a un cockpit gestito da intelligenza artificiale. Chery Q è invece il primo Suv elettrico di segmento B del marchio. Misura 4,19 metri con un passo di 2,70, monta una batteria da 52 kWh con autonomia di 380 km. Anticipa l’estensione alla trazione puramente elettrica di una gamma che in Italia debutterà a novembre con due plug-in hybrid, la Tiggo 9 e la Tiggo 8. Geely ha presentato la E2, la Urban Car elettrica più venduta in Cina nel 2025, ora rivista con specifiche europee. Ribalta anche per la KO11, in arrivo da noi nel 2028: è il primo Suv All-Terrain del marchio dotato di intelligenza artificiale.

«Tornare qui a un anno dal debutto con proposte così interessanti conferma un’accelerazione importante» ha detto Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr. Non poteva mancare il colosso BYD, con le Dolphin G DM-i e Surf e la Sealion 7. Offerte sempre più gradite al pubblico italiano: la casa cinese, dopo il Salone, ha inaugurato (a Venaria Reale, hinterland torinese) il primo showroom del Nordovest del suo brand premium Denza.