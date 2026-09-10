A Torino si apre domani il Salone Auto, 47 case con oltre 200 modelli: 40% dei brand è cinese

Si apre domani 11 settembre il Salone Auto Torino, grande evento open-air dedicato all'automotive in programma fino al 13 settembre nel centro storico della città con ingresso gratuito: parteciperanno 47 case automobilistiche con oltre 200 modelli e 37 anteprime nazionali. Forte la presenza di Stellantis che porta i marchi Alfa Romeo, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot con il debutto di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, Leapmotor B03X e della nuova Lancia Gamma. Ci saranno Ferrari, Bmw, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche. Ancora una volta colpisce la rappresentanza di costruttori cinesi - quasi il 40% dei brand - con Byd, Geely, Changan, Dongfeng, Gwm, Hongqi e Zeekr.

Il Salone presieduto da Andrea Levy, che si terrà tra piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d'Onore e Giardini dei Musei Reali, nelle due edizioni precedenti ha attirato oltre 500.000 visitatori. Pininfarina celebrerà i 100 anni della nascita di Sergio Pininfarina, grande spazio sarà riservato ai 120 anni di Lancia, ma anche alle vetture protagoniste dei rally e alle celebri livree Marini. Un'altra grande celebrazione sarà dedicata al designer Marcello Gandini, Ferrari porterà un'importante selezione di vetture storiche e moderne del Cavallino. Anche quest'anno ci saranno il Tada & Geely Design Forum, dedicato al design e all'innovazione delle Case automobilistiche cinesi e il Supercar Meeting Venaria Reale-Torino. Il pubblico potrà effettuare test drive gratuiti nel centro della città. La Mole, simbolo della città, si illuminerà con il logo del Salone a partire dal tramonto dell'11 settembre.