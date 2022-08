Un istituto di credito al Caravan Salon di Düsseldorf, la "prima volta" di Fca Bank alla fiera tedesca

DÜSSELDORF - Al Caravan Salon di Düsseldorf si firmano contratti. All'edizione dello scorso anno venivano siglate intese con scadenza 2024 e anche 2025. Quest'anno, con la crisi dei semiconduttori e la congiuntura non troppo favorevole, per i tempi di consegna potrebbero esserci ulteriori slittamenti. In ogni caso, gli organizzatori dell'evento hanno previsto uno spazio apposito anche per le consulenze esterne e indipendenti.

Per la prima volta fra gli espositori compare anche Fca Bank, della quale Stellantis ha ceduto le proprie quote (il 50%) all'istituto francese Crédit Agricole nell'ambito di un ampio accordo strategico per dare vita ad una società pan-europea (per il momento 17 paesi più il Marocco per un totale di quasi 26 miliardi di portafoglio crediti) impegnata non solo nel settore del finanziamento, ma anche della mobilità e del leasing. Lo stand di Fca Bank è a ridosso di quello di Stellantis e di altri grandi costruttori come Mercedes, Ford e Volkswagen.

In una nota, Fca Bank fa sapere che «la presenza alla 61° edizione del Salone rappresenta un momento culminante del percorso di sviluppo internazionale nel settore del leisure, che ha portato la banca a porsi come operatore leader a supporto della vendita di camper e caravan». La partecipazione tedesca è importane anche perché il mercato della Germania vale da solo la metà dei volumi del Vecchio Continente. L'obiettivo è naturalmente quello di presentare ai visitatori i propri servizi finanziari, sviluppati espressamente per le esigenze dei clienti che amano le vacanze all'aria aperta.

L'istituto conferma così l'impegno nel consolidamento sul mercato europeo dei veicoli ricreazionali: un settore in forte espansione, anche se quest'anno i volumi sono in calo rispetto al 2021. «Siamo lieti di poter supportare i nostri partner dealer, con soluzioni innovative e vantaggiose, e i nostri consulenti finanziari, così da permettere a visitatori e appassionati di realizzare il sogno di possedere una casa mobile», ha dichiarato Karsten Borkowsky, l'Ad della filiale tedesca di Fca Bank Spa.