Un secolo di Papamobile: in Vaticano la mostra dei veicoli creati da Mercedes per il Pontefice dal 1930 a oggi

Nel mezzo delle celebrazioni per i 140 anni di storia dell'auto (era il gennaio del 1886 quando Carl Benz depositava il brevetto della prima automobile), Mercedes-Benz festeggia un ulteriore, e molto prestigioso, anniversario, "Un secolo di Papamobile", come recita il titolo della mostra allestita in Vaticano in un padiglione di vetro all’interno del Giardino Quadrato, che sarà visitabile fino al 31 gennaio 2027.

Otto veicoli Mercedes-Benz illustrano diverse epoche della collaborazione del marchio della Stella a tre punte con il Vaticano: dalla Nürburg 460 del 1930, passando per le esclusive landaulet fino alle inconfondibili Papamobili basate sulle Classi G e M. Il brand tedesco è l'unico che può vantare una collaborazione ancora in corso con il Vaticano per la mobilità del Papa.

“Per Mercedes-Benz è un onore e un privilegio poter offrire al Pontefice questo servizio da quasi un secolo, nel corso del quale l’invenzione di Carl Benz ha dato origine, generazione dopo generazione, a vetture pontificie sempre più evolute. Con questa mostra desideriamo invitarvi a scoprire, per la prima volta, la storia delle papamobili della Stella e la loro evoluzione. Vorremmo inoltre, con cristiana umiltà, ispirarvi a riflettere sul senso profondo di quel viaggio iniziato con Pietro quasi duemila anni fa e oggi portato avanti da Papa Leone XIV”, ha detto Marc Langenbrinck, Presidente di Mercedes-Benz Italia.

“L’automobile, nata per consentire uno spostamento, rappresenta anche uno spazio di incontro, uno strumento attraverso il quale il Pontefice può mostrarsi, salutare, benedire e stabilire un rapporto immediato con quanti si raccolgono lungo il suo cammino", ha affermato in conferenza stampa Barbara Jatta, Direttore dei Musei Vaticani. "È proprio questa metamorfosi funzionale e simbolica a costituire il cuore del percorso espositivo, nel quale il progresso tecnico si intreccia con le esigenze di un ministero che, pur nel mutare dei tempi, conserva intatta la propria vocazione universale”.

“Tutto comincia con un viaggio. Quello di Pietro, il pescatore di Galilea che raggiunse Roma per annunciare un messaggio destinato ad attraversare i secoli e i continenti. Da allora, la storia del Papato è anche una storia di cammini, incontri e trasformazioni, nella quale il movimento del successore di Pietro ha assunto, di volta in volta, il significato di una missione evangelizzatrice, di un’iniziativa diplomatica, di un gesto politico o di una testimonianza di vicinanza ai popoli”, ha dichiarato a sua volta Sandro Barbagallo, curatore delle Collezioni Storiche dei Musei Vaticani e co-curatore della mostra "Un secolo di Papamobile".

Mercedes-Benz e il Vaticano: le Papamobili tra automobilismo, storia e spiritualità. Il rapporto tra Mercedes-Benz e il Vaticano risale al 1930, quando venne consegnata a Papa Pio XI una Mercedes-Benz Nürburg, la prima automobile appositamente progettata per gli spostamenti del Papa, ha ricordato Marcus Breitschwerdt, Responsabile di Mercedes Heritage. Prima di allora, infatti, erano state utilizzate vetture già esistenti e appositamente modificate per le esigenze del capo della cristianità.

La Mercedes Nürburg rappresentava un'importante innovazione tecnologica per l'epoca. Era dotata di sistemi di comando che consentivano al Pontefice di impartire alcune istruzioni al conducente tramite pulsanti, come aumentare o diminuire la velocità e indicare la direzione. Era presente anche un pulsante per il ritorno a casa. L'automobile univa quindi comfort, tecnologia e sicurezza, rispondendo all'esigenza di garantire spostamenti affidabili anche al di fuori del Vaticano.Da allora, MercedesBenz ha accompagnato diversi Pontefici, fornendo vetture destinate alle udienze ufficiali, agli incontri con i fedeli e ai viaggi apostolici.

"Il rapporto con il Vaticano rappresenta per MercedesBenz un privilegio, ma anche una grande responsabilità: ogni automobile deve garantire standard elevati di affidabilità e protezione", ha sottolineato Breitschwerdt. La consapevolezza di trasportare il Pontefice comporta un'attenzione particolare in tutte le fasi, dalla progettazione alla consegna e alla manutenzione.

"Le Papamobili hanno contribuito a creare immagini e ricordi indimenticabili, diventando parte della memoria collettiva di numerosi eventi storici", ha proseguito Breitschwerdt. "Uno degli aspetti più significativi della storia delle Papamobili è la loro funzione: non sono semplicemente mezzi di trasporto, ma strumenti che consentono al Papa di avvicinarsi alle persone. Questa dimensione umana e spirituale è centrale nel progetto delle Papamobili".

Dalla tradizione all'innovazione. Nel corso degli anni, Mercedes-Benz ha sviluppato vetture sempre più adatte alle esigenze del Vaticano, con particolare attenzione alla sicurezza e alla visibilità del Pontefice. Tra i passaggi più importanti c'è quello del 1964, quando Papa Paolo VI tornò dal pellegrinaggio in Terra Santa, un viaggio storico che suscitò una grande partecipazione popolare; vennero poi realizzate le Papamobili moderne blindate, con una struttura trasparente che permette al Pontefice di essere visibile ai fedeli, mantenendo al contempo un adeguato livello di protezione; e si arrivare ad oggi con la nuova generazione elettrica.

"Il legame quasi centenario tra il marchio Mercedes-Benz e il Vaticano è espressione di un rapporto che va oltre la semplice fornitura di automobili", ha sottolineato Marc Langenbrinck, Presidente di Mercedes-Benz Italia. "La Papamobile non è soltanto un'automobile destinata agli spostamenti del Santo Padre. È soprattutto uno strumento che permette al Papa di entrare in contatto con la comunità e di incontrare le persone. La vettura consente al Pontefice di essere vicino ai fedeli, mantenendo al tempo stesso le condizioni di sicurezza necessarie".

Anche Langenbrinck ha ricordato con particolare emozione il pulsante che permetteva di indicare il ritorno a casa nella Mercedes-Benz Nürburg del 1930: "L'immagine di Mercedes-Benz che contribuisce a riportare il Santo Padre a casa ha un significato simbolico molto forte, perché quella casa non è soltanto il luogo personale del Papa, ma anche la casa della cristianità".

Il ruolo delle Collezioni Storiche dei Musei Vaticani. La mostra "Un secolo di Papamobile" si presenta in continuità con i veicoli esposti nel Padiglione delle Carrozze, che conserva mezzi di trasporto appartenuti ai Pontefici o legati alla loro storia, ha indicato Sandro Barbagallo, Curatore delle Collezioni Storiche dei Musei Vaticani e co-curatore della mostra. La collezione comprende diverse tipologie di veicoli, dalle portantine alle carrozze cerimoniali, fino alle automobili moderne. Ogni mezzo consente di ricostruire non solo l'evoluzione dei trasporti, ma anche episodi e aneddoti legati ai singoli Papi.

"La storia del papato è anche una storia di viaggi e, nel corso dei secoli, i viaggi papali hanno assunto forme diverse", ha affermato Barbagallo. "Nel Medioevo, i Pontefici si spostavano anche a cavallo e le carrozze venivano utilizzate per manifestare la maestà e il prestigio del papato. Con l'inizio del Novecento, l'automobile ha introdotto una nuova modalità di spostamento, unendo la tradizione papale alla tecnologia moderna. Da questo punto di vista la Mercedes-Benz Nürburg del 1930 rappresenta un momento decisivo".

La differenza rispetto alle carrozze è sostanziale. Se queste ultime tendevano soprattutto a esaltare la maestà del Pontefice, l'automobile introduce una nuova funzione: rendere possibile un contatto più diretto con le persone. Non solo i fedeli possono vedere il Papa, ma anche il Papa può vedere, salutare e benedire i fedeli. Questa funzione diventa particolarmente importante durante le udienze in Piazza San Pietro e nei viaggi apostolici, quando il Pontefice attraversa le strade delle città e incontra comunità provenienti da tutto il mondo.

Una storia particolare: quella di Mercedes-Benz. Nel corso dell'ultimo secolo, numerosi marchi hanno fornito automobili ai Pontefici, ma Barbagallo ha sottolineato che la collaborazione con Mercedes-Benz si distingue per la sua continuità: è una storia che non si è mai interrotta. Il rapporto tra Mercedes-Benz e il Vaticano rappresenta quindi un caso particolare, in cui la collaborazione tecnica si è trasformata in una relazione storica duratura.