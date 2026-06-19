Valentino Rossi​ e Lando Norris saranno al Festival of Speed di Goodwod 2026

L'edizione 2026 del Festival of Speed di Goodwood, che si svolgerà dal 9 al 12 luglio sarà animata dalla presenza di Lando Norris campione del mondo di Formula 1 in carica e di Valentino Rossi nove volte campione del mondo di motociclismo e pilota e sportivo amatissimo anche fuori dall'Italia. Gli organizzatori del celebre evento che si svolge nella tenuta del Duca di Richmond a Chichester, nella contea britannica del West Sussex. Norris e Rossi arriveranno venerdì pomeriggio per un Balcony Moment a Goodwood, quando - affacciandosi da un'apposita tribunesca ricava tra le colonne della facciate del palazzo del Duca - i fan potranno festeggiare questi due nomi leggendari per lo sport dei motori. Nel commentare il programma di Goodwood per celebrare la sua vittoria nel Campionato del Mondo dello scorso anno.

Lando Norris ha dichiarato: «Goodwood è sempre fantastico, è una vera festa del motorsport. C'è un'atmosfera incredibile, tantissimi fan, e condividerla con una leggenda come Valentino rende tutto ancora più speciale». A sua volta Valentino Rossi ha detto che «Goodwood è qualcosa di veramente speciale, una vera celebrazione del motorsport in ogni sua forma. Essere al Festival of Speed, vedere così tanti fan appassionati e condividere il palco con atleti incredibili come Lando Norris e John McGuinness rende l'esperienza indimenticabile». Una notizia, quella di Norris e Rossi insieme a Goodwood che non poteva non essere commentata anche dal duca di Richmond fondatore del Goodwood Festival of Speed. "È senza dubbio un momento che passerà alla storia del Festival of Speed - ha detto - siamo incredibilmente grati a Monster Energy per aver riunito questi due Campioni del Mondo a Goodwood e non vediamo l'ora di festeggiare insieme in grande stile quest'estate».