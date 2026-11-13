Vallelunga, torna “Track experience”, tra sport e inclusione. Supercar, moto, kart per battere la disabilità

Supercar, moto, kart e sport per abbattere le barriere della disabilità. Domenica 15 novembre l'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga ospiterà la quinta edizione di Track Experience 2026, manifestazione dedicata al motorsport inclusivo. Organizzato da InsideAut APS con la Fondazione Il Tricheco Blu e il Rotary Club di Roma, l'evento offrirà a bambini, ragazzi e adulti con disabilità la possibilità di vivere esperienze nel mondo dei motori. Il programma comprende giri in pista con auto sportive e supercar, moto, kart, guida sicura, fuoristrada e mototerapia. Previste anche attività sportive, musica, animazione e iniziative con gli animali.

Tra i partecipanti la Bebe Vio Academy, i medici del reparto RES della Sapienza Università di Roma e Akuna Island, presente con 15 cani impegnati in attività di salvataggio e pet therapy. Novità di questa edizione il maggiore coinvolgimento di case automobilistiche e motociclistiche e team ufficiali, grazie al contributo del Rotary Club di Roma. La giornata sarà raccontata in diretta da Radio Globo. «Il nostro obiettivo non è soltanto regalare una giornata indimenticabile, ma costruire opportunità concrete durante tutto l'anno», ha dichiarato Pasquale Abanni, presidente di InsideAut APS e ideatore della manifestazione. Le attività in pista daranno priorità ai partecipanti con neurodivergenze, mentre le altre iniziative saranno aperte a tutti, nel rispetto delle esigenze individuali e della sicurezza.