Al via a Torino Automotoretò e Automotoracing. FCA Heritage in festa per i 70 anni dell’Abarth

TORINO - Passione auto in primo piano a Torino per la 37ma edizione di Automotoretrò, il Salone dedicato alle auto storiche in programma nelle sale espositive del Lingotto Fiere da giovedì 31 gennaio a domenica 3 febbraio. Come consuetudine da dieci anni si svolgerà in parallelo anche Automotoracing, evento dedicato agli appassionati di auto e moto da competizione, customizzazione, tuning e racing. Nella giornata inaugurale il pubblico avrà accesso dalle ore 15 alle 20, nei tre giorni successivi dalle 9 alle 19.

Dall’Italia e dall’estero. Dopo il successo dell’edizione 2018, che ha coinvolto più di 1200 espositori e circa 3000 vetture, richiamando oltre 67.000 visitatori, gli organizzatori sperano di allargare ulteriormente la platea, confidando anche sul pubblico proveniente dall’estero. Negli anni scorsi, infatti, si sono registrate visite di appassionati provenienti da tutta Europa, con una consolidata presenza di svizzeri, francesi, inglesi, spagnoli, austriaci, tedeschi e olandesi. Prevalente resta comunque la presenza italiana, con visitatori provenienti da tutto il Paese, vuoi per sondare il mercato delle occasioni, vuoi per curiosare (e fare acquisti) nei mercatini di ricambi e accessori, modellismo, editoria di settore e quant’altro abbia a che fare con la passione per l’auto (e per le moto).

FCA e i 70 anni di Abarth. Tra i protagonisti annunciati dell’edizione 2019 di Automotoretrò e Automotoracing c’è sicuramente FCA Heritage, che ha annunciato “un’area espositiva unica e suggestiva”. Per celebrare degnamente il 70° anniversario dell’Abarth, il reparto dedicato alle storiche guidato da Roberto Giolito esporrà una selezione di vetture d’epoca che raccontano la collaborazione tra la Casa dello Scorpione e gli altri marchi italiani di FCA. In mostra sono annunciate un’Abarth 1000 Monoposto Record Classe G (1965) e una Fiat Nuova 500 elaborata Abarth “Record” (1958), affiancate dalle moderne Abarth 595 Turismo e Abarth 124 GT 70° Anniversario. Tra le storiche di FCA Heritage non mancheranno poi un’Alfa Romeo 750 Competizione del 1955, la Lancia Rally 037 del 1982 e la Pininfarina Spidereuropa del 1982.

Scorpione in primo piano. Ma il marchio Abarth sarà protagonista anche in altre aree del Salone torinese, come dimostra l’esposizione di Abarth 124 Rally (2018) e della monoposto Abarth Formula 4 nell’ambito della mostra “Scorpione 70”, oltre alla Lancia Trevi Bimotore (1983) esposta sullo stand destinato alla presentazione del libro intitolato “Giorgio Pianta, una vita per le corse”.

La festa del Fiat 500 Club. Altro anniversario importante è quello dei 35 anni del 500 Club Italia, il più grande sodalizio dedicato alla storica bicilindrica Fiat, che esporrà nel proprio stand tre vetture di pregio: una 500 Sport del 1960, una 500 Vignale Gamine del 1970 e una apprezzatissima “derivata” della 500 come l’Autobianchi Bianchina Giardiniera (1978). Nell’occasione il Club di Garlenda festeggerà anche il 30° anniversario della rivista dedicata alla 500 e ai suoi appassionati collezionisti, che può vantare la ragguardevole tiratura di 150.000 copie anno.