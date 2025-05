Villa d’Este, sul Lago di Como c’è il Concorso d’Eleganza. In programma dal 23 al 25 maggio con la “regia” di BMW

MILANO - Fresca reduce dai festeggiamenti per il settantesimo compleanno, la Bmw Isetta può essere considerata l’antenata delle moderne microcar. Un esemplare di questo originale “ovetto” a due posti, ai quali si accedeva aprendo la portiera costituita dal muso stesso della microscopica auto, è stata in un certo senso la “madrina” dell’evento organizzato – nella raffinata ed esclusiva cornice di palazzo Borromeo d’Adda, la nuova “house” di rappresentanza del costruttore bavarese aperta nel cuore di Milano – per presentare l’edizione 2025 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

Accanto all’Isetta, con ben altre dimensioni e ben diversi contenuti tecnologici, una BMW M3 CS Touring appena sbarcata in Italia contribuiva a definire il “fil rouge”, il collegamento tra passato e presente al quale si ispira la filosofia stessa del Concorso, la cui edizione 2025 è in programma dal 23 al 25 maggio nel parco del lussuoso hotel che a Cernobbio affaccia sulle rive del Lago di Como e in quello della non lontana Villa Erba. Si tratta di un appuntamento che richiama collezionisti da ogni angolo del pianeta, uno dei più importanti e prestigiosi per l’esigente mondo degli appassionati possessori di vetture d’epoca. Nato nel 1929, è “resuscitato” alla fine del secolo scorso grazie a Bmw che da oltre un ventennio ne cura l’organizzazione in collaborazione con l’hotel che gli offre nome e ospitalità.

Quest’anno le circa 50 spettacolari vetture suddivise in otto categorie sono pronte a contendersi i premi in palio, dal prestigioso “Trofeo Bmw Group – Best of Show” attribuito dalla giuria specializzata alla Coppa d’Oro assegnata tramite referendum pubblico, al Trofeo del Presidente che sarà consegnato da Helmut Käs, capo del Bmw Group Classic e presidente del Concorso stesso. Auto d’epoca, ma non solo. Il marchio Bmw, infatti, promette l’anteprima mondiale di una vettura sportiva e due posti, la divisione Motorrad punta su uno studio incentrato sulla massima sportività a due ruote mentre la famiglia ad alte prestazioni M prevede anche un’anteprima mondiale. Come di consueto, nella giornata di sabato il parco della non lontana Villa Erba ospita 150 veicoli di differenti brand portati in riva al lago da club, comunità automobilistiche e semplici appassionati. L’ammissione del pubblico pagante ai vari eventi che la prevedono è subordinata al possesso dei biglietti (8.500 quelli previsti per la domenica) da acquistare necessariamente in anticipo online.