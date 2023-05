Villa d’Este, show del “Concorso d’Eleganza”. Sul lago di Como il gotha del collezionismo auto

MILANO - Passata la bufera Covid che ne aveva condizionato – ma non cancellato – le ultime edizioni, il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este celebra la ritrovata normalità riaprendo al pubblico pagante, dopo un anno di stop, i cancelli di Villa Erba, e proponendo numerose novità che dal 19 al 21 maggio richiameranno sul lago di Como frotte di appassionati, oltre al gotha del collezionismo automobilistico internazionale. L’edizione 2023 è stata presentata nella prestigiosa cornice del ridotto Toscanini del Teatro alla Scala di cui Bmw Group Italia – che nel 1999 ha propiziato la rinascita del Concorso in collaborazione con lo storico hotel rappresentato dal Ceo Davide Bertilaccio – è socio fondatore.

Sono due storiche collaborazioni alle quale il numero uno di Bmw Italia Massimiliano Di Silvestre ha reso omaggio prima di presentare le novità del gruppo, pronte adaffascinare invitati e visitatori: dal debutto della nuova Serie 5 alla Spectre, prima Rolls Royce 100% elettrica, dalla Mini Cooper SE Cabrio a batteria alla riedizione della leggendaria Bmw 3.0 Csi, affiancata dall’omonima antenata del 1973. Ci sarà anche una due posti scoperta, dalle caratteristiche per ora rigorosamente top secret. Il presidente del Concorso Helmut Käs, responsabile di Bmw Group Classic, ha spiegato che le vetture iscritte sono 54, suddivise in 8 categorie tra cui una dedicata ai 100 anni della 24 Ore di Le Mans, un’altra ai 75 della Porsche e una del tutto inedita, riservata alle vetture dei maharaja indiani. Queste le candidate al titolo di “Best of Show” che viene attribuito dalla giuria specializzata, alla Coppa d’Oro Villa d’Este assegnata dal referendum tra il pubblico e ai vari premi di categoria, compresi quelli riservati a concept e studi di design.

Ma le vetture che gli appassionati potranno ammirare a Villa Erba nella giornata di domenica sono di più: almeno 140, visto che alle protagoniste della sfilata “ufficiale” si aggiungeranno modelli pregiati di tutte le marche portati da club e associazioni di appassionati. Sempre a Villa Erba, ma sabato, è annunciata un’inedita festa tra motori, musica e gastronomia bavarese, un evento denominato “Amici&Automobili-Wheels&Weisswürscht”.

Un’altra differenza rispetto al passato è rappresentata dal “Prelude tour”, la parata dei concorrenti di giovedì 18 maggio che non partirà da Milano, ma dal resort L’Albereta in Franciacorta, facendo tappa all’Autodromo di Monza prima di raggiungere Villa d’Este.