Volkswagen Id.Buzz, il Bulli elettrico già convertito in camper con un modulo Quc Quc

COPENHAGEN – Tremila euro e 50 chilogrammi: convertire in caravan il nuovo Volkswagen ID.Buzz, l'erede elettrico del popolare Bulli, è semplice. Ed è già possibile. Il colosso di Wolfsburg ha già pronta una versione ordinabile grazie alla ditta specializzata tedesca Quc Quc che ha sviluppato un modulo specifico. Il “pacchetto” comprende un letto e relativo materasso (circa 120 centimetri di larghezza e 2 metri di lunghezza) e un baule attrezzato.

Si tratta di una conversione che non preclude affatto la possibilità di impiegare quotidianamente il veicolo. In meno di un quarto d'ora due persone possono montare, fissandolo agli appositi sostegni, e smontare il modulo. Il letto viene “srotolato” sopra i sedili posteriori ripiegati: un'operazione che richiede meno di 30 secondi. Nel bagagliaio, dietro ai divani, viene posizionato il baule che contiene una cucina a gas a due fuochi e un piccolo lavandino con relativi contenitori per l'acqua (due da 10 litri ciascuno).

A chi decide di impiegare l'Id.Buzz per dormire all'aperto va solo suggerito di equipaggiarlo con delle tendine per i finestrini laterali a garanzia di un minimo di privacy. Quando le sedute sono in posizione normale il modulo non si vede, ma naturalmente non c'è posto nel bagagliaio. La percorrenza omologata nel ciclo Wltp è di 420 chilometri con la batteria da 77 kWh (netti). L'ID.Buzz misura 4,71 metri di lunghezza (sui traghetti rientra nella classe delle auto) e ha un passo di 3 metri.

L'altezza, che può oscillare di qualche millimetro in base all'allestimento e al carico, non supera comunque il metro e 95 centimetri, adatto per accedere anche ai parcheggi dai soffitti più bassi, diffusi nei paesi dell'Europa meridionale. La velocità massima è di 145 km/h limitata elettronicamente. La trazione è posteriore (ne arriverà anche una a trazione integrale che raggiungerà andature superiori) e la potenza è di 204 cavalli.