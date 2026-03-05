World Car 2026: Bmw iX3, Hyundai Palisade e Nissan Leaf le finaliste. La proclamazione il 1° aprile al New York International Auto Show

Sono Bmw iX3, Hyundai Palisade e Nissan Leaf le tre finaliste al premio World Car 2026. Tra queste sarà proclamato il modello vincitore, con annuncio durante la cerimonia che si svolgerà al New York International Auto Show 2026 nel prossimo primo aprile. Gli organizzatori del premio - supportato dalla italiana Brembo - hanno anche annunciato le short list (tre finaliste ognuna) per le altre cinque classifiche World Car, cioè il World Electric Vehicle (Bmw iX3, Mercedes-Benz Cla e Nissan Leaf); la World Luxury Car (Cadillac Vistiq, Lucid Gravity e Volvo ES90); la World Performance Car (Bmw M2 CS, Chevrolet Corvette E-Ray e Hyundai Ioniq 6 N); la World Urban Car (Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV; Firefly e Hyundai Venue) e infine il World Car Design of the Year a cui concorrono Kia PV5, Mazda 6e / EZ-6 e Volvo ES90.