Zafira e-Life Crosscamp, il primo camper elettrico di Opel presentato al Caravan Salon Düsseldorf

DÜSSELDORF – La Opel Zafira e-Life Crosscamp è uno dei primi prototipi di veicoli camperizzati a zero emissioni. Il modello è stato anticipato al Caravan Salon Düsseldorf (27 agosto - 4 settembre) da Stellantis, che ha debuttato come gruppo alla rassegna con uno stand nel quale sono rappresentati tutti i propri marchi. L'offerta, in realtà, è distribuita nei vari padiglioni dove decine di allestitori propongono versioni per il turismo open air sulla base di van dei vari brand.

L'inedita declinazione della Zafira e-Life è esposta all'aperto ed è destinata ad arrivare sul mercato l'anno prossimo con una doppia declinazione. Oltre alla Flex, quella esposta alla fiera specializzata tedesca, arriverà anche quella un po' più spartana, la Lite. Anche se il listino non è stato ancora definito, il prezzo dovrebbe oscillare fra gli 80.000 e i 90.000 euro. L'allestimento è stato sviluppato dalla Crosscamp, uno dei marchi della Hymer, il colosso tedesco peraltro controllata dall'americana Thor Industries.

Lungo meno di 5 metri, il prossimo camper elettrico si presta al doppio utilizzo e può pertanto venire impiegato anche per gli spostamenti quotidiani: insomma, non deve necessariamente venire abbinato a una seconda macchina. La batteria agli ioni di litio da 75 kWh, che è sotto il pianale per ottimizzare gli spazi, garantisce fino a 322 chilometri di percorrenza nel ciclo di omologazione Wltp. I dati tecnici della Opel Zafira e-Life Crosscamp sono sovrapponibili a quelli del veicolo già in commercio, che si ricarica all'80% in 48 minuti ad una presa di corrente continua da 100 kW.

Malgrado la trasformazione, il Crosscamp Flex di Opel dispone ancora di quattro posti: oltre ai due sedili singoli rotanti (fino a 180°) all'anteriore c'è una panca al posteriore (che diventa un letto matrimoniale) sulla quale possono accomodarsi due passeggeri. I rivisitati interni sono stati sfruttati in modo tale da far spazio ad un lavandino, una cucina a gas, una serie di mobili e contenitori per l'acqua potabile e di scarico. Altri due posti letto si trovano sotto il tetto che si apre a soffietto. Tutte le versioni Crosscamp basate sulla Opel Zafira-e Life dispongono di vari sistemi di assistenza alla guida di serie tipo l’allerta incidente, la frenata di emergenza, il rilevamento della stanchezza del concudente, l’assistenza al mantenimento della corsia di marcia e il riconoscimento dei cartelli stradali con cruise control semi attivo.