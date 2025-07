Aston Martin, nuova Vantage S è tutta da guidare. Con 680 cv scatta da 0 a 100 km/h in 3,4" e tocca i 325 km/h

Aston Martin presenta la nuova Vantage S, che farà il suo debutto dinamico al Festival of Speed di Goodwood. Disponibile per essere ordinata nella versione coupé o roadster, sarà consegnata ai primi clienti nel quarto trimestre del 2025. Esteticamente, presenta dettagli caratteristici come le alette posizionate al centro del cofano; i loghi «S» sui parafanghi anteriori; e lo spoiler a tutta larghezza sul cofano posteriore, che aumenta la deportanza di 44 kg alla velocità massima, per un valore totale di 111 kg. La vettura può essere equipaggiata con i cerchi Satin Black da 21 pollici abbinati a pinze freno color bronzo.

L'abitacolo è impreziosito dal mix composto da Alcantara, pelle ed inserti in fibra di carbonio, il logo «S» è presente nello schienale dei sedili, mentre il colore del rotore delle modalità di guida è abbinato a quello delle cinture di sicurezza e delle cuciture. Sotto pelle, la Vantage S presenta un motore V8 Twin Turbo da 4 litri da 680 CV a 6.000 giri/min, con una coppia massima di 800 Nm tra 3.000 e 6.000 giri/min, con una risposta all'acceleratore calibrata, in base alla mappatura dell'acceleratore drive-by-wire, specifica per il modello.

Inoltre, è stato ottimizzato il sistema di Launch Control e lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 3,4 secondi, mentre la vettura va da 0 a 200 km/h in 10,1 secondi. La velocità massima rimane invariata: 325 km/h. Le modifiche alle sospensioni, ai supporti della catena cinematica e al software di controllo, garantiscono una maggiore agilità e migliorano il feeling di guida.