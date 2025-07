Festival of Speed: a Goodwood esposto il supersuv Rolls Royce Cullinan Serie II Redefined by Urban

Il Festival of Speed ha ospitato il debutto in prima mondiale - a poche miglia dalla sede della Casa madre a Goodwood - della Rolls-Royce Cullinan Serie II Redefined by Urban. Si tratta di un intervento di personalizzazione e di esaltazione della dinamica del super-suv che rientra nel programma Styling Widetrack di Urban Automotive e che ha visto già la costruzione di modelli bespoke su Defender, Range e Urus. Dopo l'intervento Cullinan dispone ora di ampi passaruota Widetrack (termine che vuol dire appunto carreggiate allargate) e minigonne laterali in fibra di carbonio.

L'effetto 'wide' è ottenuto con cerchi in lega forgiati neri Urban-Vossen UV-8 da 24 pollici con pneumatici Yokohama Advan Sport che migliorano l'assetto del Cullinan. Gli esclusiviinterventi stilistici proseguono con un cofano completamente rinnovato in fibra di carbonio con dettagli in fibra di carbonio a vista e scudo paraurti anteriore e posteriore ridisegnati. Spicca anche la presenza di uno splitter anteriore in carbonio a vista e un diffusore visivo integrato e terminali di scarico in alluminio ricavati dal pieno al posteriore. Tutto il pacchetto di branding Urban, si legge nella nota, impiega fibra di carbonio di altissima qualità, progettata e prodotta internamente presso lo stabilimento di Milton Keyne, la città del sud-est dell'Inghilterra, nel Buckinghamshire.

«Abbiamo lavorato duramente per consolidare il successo della nostra prima Cullinan Redefined by Urban - ha commentato Simon Dearn, che ha fondato l'azienda 10 anni fa - Ritenevamo che il modello Serie II necessitasse di un look più aggressivo e di alcuni miglioramenti come l'aggiunta di nuove luci diurne DRL (Daylight Running Lights) verticali». «Queste si fondono ora perfettamente con quelle originali, conferendo un look unico e distintivo al frontale del Cullinan e contribuendo a dare maggiore presenza su strada. Ha un aspetto assolutamente straordinario e siamo tutti orgogliosi di offrire questo livello di design e personalizzazione a un'auto così esclusiva». Il prezzo del supersuv Rolls Royce Cullinan Serie II Redefined by Urban parte da 449.995 sterline, circa 522.000 euro.