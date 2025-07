Goodwood, il Festival of Speed è partito: uno show dalle supercar alle F1

Inaugurata in una situazione meteo insolita per la Gran Bretagna, con sole a picco e umidità azzerata, l'edizione 2025 del Festival of Speed (FOS) ha mostrato contemporaneamente una incredibile passione del pubblico per i motori ed un crescente interesse delle Case, piccole o grandi, ad utilizzare l'evento come passerella per le proprie novità. Organizzata tradizionalmente nella grande tenuta di Goodwood, proprietà (come moltissime altre cose nella zona dall'omonimo autodromo all'area dove sorge la sede di Rolls-Royce) di Charles Henry Gordon Lennox, duca of Richmond, il FOS 2025 ha confermato, nelle modalità che gli competono, la valenza della frase 'Dalla polvere all'altare'.

Tutto, comprese supercar da centinaia di migliaia di sterline, si è coperto nei parcheggi di una patina rossastra, che ha risparmiato le novità più esclusive nella Supercar Alley grazie ad una pavimentazione provvisoria in lastre metalliche. E che, inutile dirlo, ha appena sfiorato i giardini nella zona del palazzo del duca dove sono ospitate altre attrazioni espositive. Dalla polvere - soffocata dalla presenza di migliaia di persone - all'altare della celebrazione per i 75 anni della Formula 1 il passo, già il primo giorno di svolgimento del Festival, il passo è stato brevissimo e involontario. Lo dimostra una immagine diffusa dagli organizzatori in cui un pilota e la sua monoposto si fondono lletteralmente con l'abbraccio della folla diventando un mega-selfie che ritrae appunto migliaia e migliaia di smartphone.'

Alla F1 75 Celebration di Goodwood saranno presenti, nel periodo di svolgimento dell'evento, il quattro volte campione Alain Prost, che guiderà la leggendaria McLaren MP4/4 nella cronoscalata sia il sabato che la domenica. Sarà affiancato per tutto il fine settimana dal campione del 1992 Nigel Mansell e dal campione del 1978 Mario Andretti, entrambi al volante delle auto che hanno portato alla gloria del titolo durante la loro presenza. Insieme a Prost, Mansell e Andretti ci saranno Sir Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Damon Hill, Jacques Villeneuve e Mika Häkkinen. Con un palmares complessivo di 15 titoli di Campion del Mondo, questi otto piloti saranno al centro dei festeggiamenti attorno alla tenuta di Goodwood. Stewart, il più anziano campione del mondo vivente, vinse i suoi tre titoli nel 1969, '71 e '73 guidando per il team di F1 di Ken Tyrrell, prima con la Matra e poi con la Tyrrell.

Fu senza dubbio il miglior pilota in griglia durante quel periodo, prendendo il testimone dal compianto Jim Clark. Poi passò il testimone a Fittipaldi, che ebbe un impatto immediato all'inizio della sua carriera con la Lotus, vincendo il Campionato alla sua seconda stagione completa nel 1972. Fittipaldi conquistò un secondo titolo nel 1974 alla guida della McLaren M23, consolidandosi come una leggenda di questo sport. Andretti, Prost e Mansell furono tra i nomi più importanti della F1 tra la fine degli Anni '70 e '80 e l'inizio degli Anni '90. Andretti vinse il campionato con la Lotus nel 1978, guidando la Lotus 79 a effetto suolo. Prost rimane ancora oggi uno dei piloti di maggior successo nella storia di questo sport: i suoi titoli nel 1985, 1986 e 1989 furono tutti vinti con la McLaren, e completò la sua collezione di quattro campionati con la Williams nel 1993.

Mansell, ricordano gli organizzatori, fu il primo pilota a sfruttare al meglio la superiorità di quella squadra negli Anni '90, intraprendendo una campagna da record per vincere il titolo al galoppo nel 1992 e raggiungere finalmente lo status di Campione del Mondo. Damon Hill assunse il ruolo di pilota per le speranze britanniche nel 1993, diventando una stella di questo sport durante la sua rivalità con Michael Schumacher. Come pilota Williams, ha scritto la storia nel 1996, diventando il primo figlio di un campione del mondo a vincere il titolo.

A sua volta fu con la Williams che Jacques Villeneuve divenne campione nel 1997, sconfiggendo la dura sfida di Michael Schumacher della Ferrari per onorare la memoria del padre Gilles e raggiungere la vetta della classifica. Häkkinen, il finlandese volante, è sempre stato considerato un futuro campione del mondo fin dai suoi primi giorni con la Lotus. Il suo passaggio alla McLaren, prima come collaudatore e poi come pilota titolare alla fine del 1993, lo vide immediatamente salire regolarmente sul podio. Un terribile incidente ad Adelaide minacciò la sua carriera, ma si riprese e finalmente realizzò le sue aspirazioni nel 1998.