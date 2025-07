Hyundai sotto i riflettori al Festival of Speed di Goodwood: svelata la Ioniq 6 N

Première mondiale per Hyundai che, al Goodwood Festival of Speed, in programma dal 10 al 13 luglio, presenta la berlina elettrica e sportiva Ioniq 6 N. Il nuovo modello del marchio N introduce alcune innovazioni nella geometria delle sospensioni, nel suono sempre più coinvolgente e nel controllo delle derapate, a testimonianza della continua evoluzione tecnologica di Hyundai N. Tra le novità introdotte su Ioniq 6 N ci sono diverse soluzioni tecniche e software, come la geometria delle sospensioni interamente ridisegnata che unisce un baricentro basso a una geometria delle sospensioni studiata ad hoc a cui si aggiunge l'N e-shift / N Active Sound + che simula rapporti di trasmissione più ravvicinati, ispirati al motorsport.

Infine, viene introdotto il N Drift Optimizer evoluto, ovvero una funzione che consente di controllare le derapate con una gamma più ampia di opzioni di personalizzazione. In attesa del lancio ufficiale, in programma per il 10 luglio, Hyundai ha già rilasciato un video-teaser di Ioniq 6 N mostrando il profilo aerodinamico, i passaruota allargati, la carreggiata più ampia, i cerchi in lega alleggeriti e il grande alettone posteriore con supporto superiore ispirato al motorsport mostrano la grande attenzione riservata all'efficienza aerodinamica e alle capacità dinamiche del modello.