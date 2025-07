Lamborghini, una Sesto Elemento tra le sportive di Goodwood. È l'unica convertita all'uso stradale tra le 20 unità prodotte

Al Festival of Speed di Goodwood, tra le varie sportive presenti all'evento, c'era anche una Lamborghini speciale, la Sesto Elemento. Nello specifico, si trattava di un esemplare convertito all'uso stradale da Lanzante, l'unico attualmente, tra le 20 unità prodotte e vendute al prezzo di 1,8 milioni di euro l'una dalla casa del toro. Già nel 2010, quando è stata presentata al Salone di Parigi, la Sesto Elemento era capace di esprimere prestazioni elevatissime; infatti, con un peso di appena 999 kg, il suo V10 aspirato da 5,2 litri le consente di bruciare lo 0-100 km/h in 2,5 secondi, mentre la velocità massima supera i 320 km/h. Costruita con una carrozzeria priva di vernice e realizzata con uno speciale materiale composito di plastica e fibra di carbonio rivestita da un sottile strato di vernice lucida con incorporati dei micro cristalli riflettenti, presenta monoscocca e telaio in fibra di carbonio, così come i principali elementi delle sospensioni, i cerchi e l'albero motore.

In pratica, quasi tutto nella Sesto Elemento è realizzato in fibra di carbonio, a sottolineare l'essenza del suo nome. L'abitacolo è minimalista, visto che è composto da pochi elementi tra cui il volante ed il tachimetro digitale ed i sedili sono formati da cuscinetti situati direttamente sulla carrozzeria interna per formare una seduta. Lo stile, nel 2010, anticipava nelle linee generali quella che sarebbe stata la Huracán. La Sesto Elemento è apparsa anche nel film Need for Speed del 2014, insieme ad altre supercar coeve, a testimonianza di un fascino capace di resistere al trascorrere del tempo; non a caso, a 15 anni di distanza dal debutto, è più che mai attuale.