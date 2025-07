Maserati sbanca Goodwood, svela l'attesissima MCPura: è sia chiusa che Cielo

Maserati ha scelto uno dei più importanti eventi mondiali dedicato alla passione per i motori e in particolare per le auto sportive, il Festival of Speed di Goodwood, per svelare la nuova MCPura, vero concentrato di emozioni, di storia e di eccellenza nelle prestazioni. Non a caso, sottolinea Maserati, questo nuovo modello simboleggia un ritorno alle origini del Dna del Tridente, cioè pura velocità, puro lusso e pura passione. Ultima evoluzione della halo car MC20 e manifesto delle diverse declinazioni del 'saper fare' del Tridente. MCPura viene costruita nello storico stabilimento Maserati di viale Ciro Menotti a Modena (da cui escono anche GT2 Stradale, Granturismo e GranCabrio) nelle due varianti coupé e cabrio. Quest'ultima mantiene la denominazione Cielo ed è caratterizzata dall'esclusivo tetto elettrico retrattile in vetro Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC) che permette - unico nella sua categoria - di passare in un secondo dalla modalità opaca a quella trasparente.

100% Made in Italy come tutti i modelli Maserati, MCPura evolve nella sua essenza rispetto alla MC20 grazie a una serie di interventi concentrati in particolar modo, su esterni, materiali e finiture; lasciando invece inalterato il 'cuore' tecnologico costituito dall'apprezzato motore Nettuno. Questo V6 da 630 Cv si distingue per la tecnologia di combustione a precamera - derivata dalla Formula 1 - che è coperta da brevetto. Nettuno è stato ideato, sviluppato, progettato e costruito interamente da Maserati ed anche la base per le prestazioni della MC20 GT2. Grazie a questo propulsore e alla sua costruzione MCPura è la massima espressione di potenza ed energia. E' infatti una vettura leggera che pesa meno di 1.500 kg e grazie ai 630 Cv erogati, si presenta come la best in class per il rapporto peso/potenza, che è di 2,33 kg/Cv.

Nel ridurre la massa gli ingegneri di Maserati non hanno sacrificato nulla in termini di confort. Come MC20, la nuova MCPura propone tutti i contenuti che le auto di questo segmento devono avere per soddisfare una clientela sportiva, ma allo stesso tempo raffinata. Il risultato è dunque la coesistenza della massima guidabilità, di prestazioni degne anche della pista, ma anche - come nella migliore traduzione delle Gran Turismo del Tridente - della comodità e del lusso, nel perfetto carattere tipico di Maserati. MCPura debutta al Festival of Speed 2025, con un look particolare che trasmette tutta la sua purezza. Un abito da cerimonia, sorprendente ed elegante al tempo stesso, che è al tempo stesso una tuta da pilota e un confortevole capo sportivo per tutte le stagioni.

Nello stand a Goodwood MCPura è esposta nella verniciatura AiAqua Rainbow che, come racconta già il nome, è un azzurro che sotto ai raggi del sole muta facendo comparire un effetto arcobaleno. L'ispirazione è quella del prisma: scomporre la luce bianca per poi catturarne tutte le sfaccettature e creare un colore unico e puro. Una tinta che è declinata con una finitura opaca (decisamente sportiva) nella versione coupé, mentre MCPura Cielo è lucida. Il tridente che compare sulla calandra e sul montante C, e la mostrina su entrambi i lati della vettura sono, invece, di un colore magenta con mica blu, che rende ancora più elegante la combinazione. Il logo nella stessa colorazione viene riproposto anche al centro dei cerchi, con una particolare diamantatura brunita. A contrasto con le rispettive carrozzerie, i dettagli sono lucidi sulla versione coupé e opachi sulla cabrio.

Il design degli esterni di MCPura si caratterizza per un importante intervento in tutta la parte bassa dell'auto, comprese le minigonne. La sportiva del Tridente, rispetto alla MC20, cambia nell'anteriore e nel posteriore, modificando così anche il profilo. In particolare, lo shark nose - che ha una lunga storia derivante dalle leggendarie monoposto da corsa - modificato assumendo un aspetto ancora più accentuato. Lo scudo paraurti anteriore di MCPura si evolve prendendo spunto dalla GT2 Stradale, ma con una declinazione meno aggressiva che puntando invece sui dettagli di stile. Cambia anche il posteriore dove compare - come optional - lo spoiler maggiorato, retaggio della sportività della Maserati GT2 che ha riportato il Tridente sulle piste.

La Lower Fascia (la fascia bassa) è completamente rinnovata e studiata appositamente per MCPura con soluzioni estetiche in grado di migliorare le prestazioni aerodinamiche del fondo della vettura e prevede una finitura in Nero Lucido, disponibile oltre a quella hyper dark myron matte ed al carbonio. Cambia il volante, ispirato a quello racing della GT2: ha una forma innovativa con una parte superiore piatta, che offre una migliore visibilità e un controllo ottimale durante la guida ad alta velocità. Come optional su MCPura è previsto (solo nella coupé) il volante con i Led che indicano il cambio marcia, esattamente come nella GT2 Stradale. Evolvono anche gli interni che sono ora bicolori e completamente rivestiti in Alcantara. In particolare la lavorazione al laser fa emergere il Tridente con una grafica inedita.